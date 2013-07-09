Сильнейших боксеров Дальнего Востока ждут в Магадане в сентябре

Posted 8 июля 2013, 22:01
Published 8 июля 2013, 22:01
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
МАГАДАН. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Сроки проведения турнира на призы Валерия Попенченко определены с 3 по 7 сентября. В состязаниях примут участие боксеры из Магаданской области, Хабаровского края, Сахалина, Республики Саха (Якутия), Амурской области. Сейчас организаторы ждут подтверждения участия команд из других регионов.
Магаданцы готовятся выставить на турнир сильнейших бойцов в различных весовых категориях. Среди них Вячеслав Мирзаев, Артем Мирзаев, Владимир Федоткин и другие. Как сообщил старший тренер Олимпийской школы высшего спортивного мастерства Александр Иватин, магаданские боксеры сейчас активно тренируются, готовясь к турниру, и надеются на успешное выступление.
Как отметил и. о. губернатора Владимир Печеный, необходимо сделать всё, чтобы провести турнир на высоком организационном уровне.
«В этом году проведение турнира приурочено к 60-летию Магаданской области. Поэтому нам особенно важно создать атмосферу настоящего спортивного праздника и для участников турнира и для зрителей. Турнир Попенченко традиционно является одним из центральных спортивных событий и популярен у всех магаданских любителей бокса. Мы должны не обмануть их ожиданий», – отметил Владимир Печеный.
Фото Виктора Пчелинцева, РИА «Восток-Медиа»