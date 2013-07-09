Сильнейших боксеров Дальнего Востока ждут в Магадане в сентябре

«В этом году проведение турнира приурочено к 60-летию Магаданской области. Поэтому нам особенно важно создать атмосферу настоящего спортивного праздника и для участников турнира и для зрителей. Турнир Попенченко традиционно является одним из центральных спортивных событий и популярен у всех магаданских любителей бокса. Мы должны не обмануть их ожиданий», – отметил Владимир Печеный.