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Posted 8 июля 2013, 23:51

Published 8 июля 2013, 23:51

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Сокровища тайского консула найдены во Владивостоке

8 июля 2013, 23:51
Сюжет
Происшествие
Воры не успели вскрыть сейф

ВЛАДИВОСТОК. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Полиция Приморья обнаружила ранее украденный сейф с деньгами и печатями, принадлежащий консулу Таиланда во Владивостоке, сообщает краевое УМВД России.

Во вторник ночью в отделение полиции обратился консул Таиланда. Он сообщил, что неизвестные лица, вскрыв створки пластикового окна, проникли в офис на втором этаже консульства и похитили сейф, в котором находились крупная сумма денег и печати.

Сейф был найден на территории консульства. Похитители не успели его вскрыть, и все ценные вещи остались в сохранности.

Похитители еще не установлены, однако сейчас ведутся действия, направленные на их задержание.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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