Сокровища тайского консула найдены во Владивостоке

Posted 8 июля 2013, 23:51
Published 8 июля 2013, 23:51
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Полиция Приморья обнаружила ранее украденный сейф с деньгами и печатями, принадлежащий консулу Таиланда во Владивостоке, сообщает краевое УМВД России.
Во вторник ночью в отделение полиции обратился консул Таиланда. Он сообщил, что неизвестные лица, вскрыв створки пластикового окна, проникли в офис на втором этаже консульства и похитили сейф, в котором находились крупная сумма денег и печати.
Сейф был найден на территории консульства. Похитители не успели его вскрыть, и все ценные вещи остались в сохранности.
Похитители еще не установлены, однако сейчас ведутся действия, направленные на их задержание.