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Posted 8 июля 2013, 23:38

Published 8 июля 2013, 23:38

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

В школах Петропавловска установят системы видеонаблюдения

8 июля 2013, 23:38
На эти цели из городского бюджета выделено более 14 миллионов рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Системы видеонаблюдения появятся ещё в 13 школах Петропавловска-Камчатского. На эти цели из городского бюджета выделено 14 с половиной миллионов рублей.

Системы видеонаблюдения установят в школах № 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 24, 26, 28, 31, 37 и 43. В каждой из них появится по нескольку камер, которые будут фиксировать происходящее в зданиях и на прилегающей территории. Оснащение школ планируется завершить до конца 2013 года.

«Изображение с камер выводится на монитор, расположенный в специальном помещении, – рассказала корреспонденту ИА «Кам 24» пресс-секретарь мэрии Ольга Маринкина. – Прежде всего, это делается для безопасности детей. Система позволяет наблюдать не только за действиями учеников, но и за посторонними, которые приходят на территорию школ. Кроме того, камеры помогают бороться с вандалами».

В прошлом году специальной техникой были оснащены 12 образовательных учреждений – это школы № 3, 7, 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40, 42, 45. В школе № 36, например, установлено 56 камер.

По планам городских властей, к 2015 году приборы видеофиксации появятся во всех школах краевого центра. Внедрить систему планируется также и в детские сады.

Фото: portalpk.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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