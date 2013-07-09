В школах Петропавловска установят системы видеонаблюдения

«Изображение с камер выводится на монитор, расположенный в специальном помещении, – рассказала корреспонденту ИА «Кам 24» пресс-секретарь мэрии Ольга Маринкина. – Прежде всего, это делается для безопасности детей. Система позволяет наблюдать не только за действиями учеников, но и за посторонними, которые приходят на территорию школ. Кроме того, камеры помогают бороться с вандалами».