В школах Петропавловска установят системы видеонаблюдения

Posted 8 июля 2013, 23:38
Published 8 июля 2013, 23:38
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Системы видеонаблюдения появятся ещё в 13 школах Петропавловска-Камчатского. На эти цели из городского бюджета выделено 14 с половиной миллионов рублей.
Системы видеонаблюдения установят в школах № 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 24, 26, 28, 31, 37 и 43. В каждой из них появится по нескольку камер, которые будут фиксировать происходящее в зданиях и на прилегающей территории. Оснащение школ планируется завершить до конца 2013 года.
«Изображение с камер выводится на монитор, расположенный в специальном помещении, – рассказала корреспонденту ИА «Кам 24» пресс-секретарь мэрии Ольга Маринкина. – Прежде всего, это делается для безопасности детей. Система позволяет наблюдать не только за действиями учеников, но и за посторонними, которые приходят на территорию школ. Кроме того, камеры помогают бороться с вандалами».
В прошлом году специальной техникой были оснащены 12 образовательных учреждений – это школы № 3, 7, 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40, 42, 45. В школе № 36, например, установлено 56 камер.
По планам городских властей, к 2015 году приборы видеофиксации появятся во всех школах краевого центра. Внедрить систему планируется также и в детские сады.
Фото: portalpk.ru