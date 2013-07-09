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Posted 8 июля 2013, 22:20

Published 8 июля 2013, 22:20

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Во Владивостоке ограбили тайского консула

8 июля 2013, 22:20
Сюжет
Происшествие
Преступники отжали окно и вынесли сейф

ВЛАДИВОСТОК. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В дежурную часть отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД России по Владивостоку обратился консул Королевства Таиланд.

Дипломат сообщил, что неизвестные лица путем отжатия створки пластикового окна проникли в офис, расположенный на втором этаже девятиэтажного дома, и похитили сейф, в котором находились крупная сумма денег и печати.

Сотрудники полиции проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия и на розыск преступников – сообщает краевое УМВД.

Фото: Kriminal.vl

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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