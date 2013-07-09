Во Владивостоке ограбили тайского консула

Posted 8 июля 2013, 22:20
Published 8 июля 2013, 22:20
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 9 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В дежурную часть отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД России по Владивостоку обратился консул Королевства Таиланд.
Дипломат сообщил, что неизвестные лица путем отжатия створки пластикового окна проникли в офис, расположенный на втором этаже девятиэтажного дома, и похитили сейф, в котором находились крупная сумма денег и печати.
Сотрудники полиции проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия и на розыск преступников – сообщает краевое УМВД.
Фото: Kriminal.vl