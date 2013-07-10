Комсомольская ТЭЦ-2 – лучшая по результатам конкурса профмастерства

Posted 9 июля 2013, 23:11
Published 9 июля 2013, 23:11
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ХАБАРОВСК. 10 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Традиционный конкурс профессионального мастерства оперативного персонала теплоэлектростанций с поперечными связями ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК», входит в холдинг «РАО ЭС Востока») завершился в Хабаровске. Он проходил в течение четырёх дней с участием лучших комплексных смен ТЭЦ из Хабаровского и Приморского края, Амурской области.
После восьми этапов борьбы, во время которых энергетики продемонстрировали свои технологические знания, умение грамотно действовать в аварийных ситуациях, не допуская срыва энергоснабжения потребителей, а также тушить пожары на ТЭЦ и оказывать первую помощь пострадавшим, был назван победитель. Им стала команда Комсомольской ТЭЦ-2, набравшая по итогам соревнований 2641 балл. Второе и третье места заняли Владивостокская ТЭЦ-2 и Благовещенская ТЭЦ.
Уровень конкурсантов оценивался компьютером и судейской бригадой. Это обеспечило высокую объективность судейства.
«Что примечательно, участники команды-победительницы, а это начальники смен электростанции, турбинного, электрического и химического цехов и машинисты паровых котлов и турбин, доказали свое превосходство также в личном зачёте, – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «ДГК» Евгений Брылёв. – За исключением звания, присуждённого электрослесарю Владивостокской ТЭЦ-2, все остальные звания «Лучший по профессии» завоевали специалисты Комсомольской ТЭЦ-2. Отличившимся за профессиональное мастерство будет установлена надбавка к окладу – до 15 процентов».
Немаловажно, что в ходе конкурса участники демонстрировали навыки переключения оборудования впервые на программах-тренажерах, полностью идентичных тем, что используются на аналогичных всероссийских соревнованиях. Это повышает шансы на успех команды Комсомольской ТЭЦ-2, которая поедет защищать честь дальневосточных энергетиков на заключительном этапе конкурса в Ставрополье осенью 2013 года, сообщает пресс-служба Дальневосточной генерирующей компании.