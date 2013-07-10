Комсомольская ТЭЦ-2 – лучшая по результатам конкурса профмастерства

После восьми этапов борьбы, во время которых энергетики продемонстрировали свои технологические знания, умение грамотно действовать в аварийных ситуациях, не допуская срыва энергоснабжения потребителей, а также тушить пожары на ТЭЦ и оказывать первую помощь пострадавшим, был назван победитель. Им стала команда Комсомольской ТЭЦ-2, набравшая по итогам соревнований 2641 балл. Второе и третье места заняли Владивостокская ТЭЦ-2 и Благовещенская ТЭЦ.