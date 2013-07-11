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Posted 11 июля 2013, 02:05

Published 11 июля 2013, 02:05

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Среди строителей космодрома нашли наркоманов

11 июля 2013, 02:05
Сюжет
Происшествие
Пятерых рабочих "под кайфом" уволили

БЛАГОВЕЩЕНСК. 11 июля. ВОСТОК-МЕДИА — Пятеро строителей космодрома «Восточный» уличены в употреблении наркотиков. Силовики провели спецоперацию в поселке рабочих-вахтовиков.

Получив оперативную информацию, сотрудники наркоконтроля и полиции проверили больше двух десятков строителей. Тесты показали, что 5 человек находились в состоянии наркотического опьянения.

«Помимо этого обнаружены различные предметы, которые могут быть использованы для изготовления наркотических средств», – отметил начальник Свободненского МРО УФСКН РФ по Амурской области Анатолий Беляев.

Сегодня все нарушители трудовой дисциплины уволены и оштрафованы на 4 тысячи рублей каждый. По договорённости с руководством «Дальспецстроя» такие рейды будут проводиться регулярно.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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