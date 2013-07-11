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Posted 11 июля 2013, 03:37

Published 11 июля 2013, 03:37

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Тем временем в Чугуевке закрыли продуктовый магазин…

11 июля 2013, 03:37
Сюжет
Происшествие
"Копеечка" нарушала санитарные нормы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК. 11 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В отдел судебных приставов по Чугуевскому району поступил исполнительный лист о приостановлении деятельности продуктового магазина «Копеечка» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Судебный пристав-исполнитель незамедлительно выехал в «Копеечку» и приостановил деятельность торговой точки. У администрации магазина есть 5 суток, чтобы исправить поломки холодильных камер, из-за которых происходит порча продуктов – сообщают судебные приставы Приморья.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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