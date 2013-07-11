Тем временем в Чугуевке закрыли продуктовый магазин…

Судебный пристав-исполнитель незамедлительно выехал в «Копеечку» и приостановил деятельность торговой точки. У администрации магазина есть 5 суток, чтобы исправить поломки холодильных камер, из-за которых происходит порча продуктов – сообщают судебные приставы Приморья.