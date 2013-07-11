Виктор Горчаков: в Приморье действует целый блок законов в поддержку сирот, приёмных семей, опекунов и усыновителей

Posted 11 июля 2013, 06:11
Published 11 июля 2013, 06:11
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 11 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае работа в рамках данного проекта под личным кураторством председателя Законодательного Собрания Виктора Горчакова ведётся с начала 2013 года. Первый серьёзный результат – создание так называемой дорожной карты, в которой представлены комплексные мероприятия по улучшению положения детей.
«Преодолеть кризис в семье, сберечь семейные ценности, защитить и поддержать сирот, в том числе и законодательно, найти дом, готовый принять с любовью ребят, оставшихся без родителей, создать комфортную для жизни детей среду – вот основные задачи, которые ставят перед собой участники проекта «России важен каждый ребёнок», – сказала депутат Думы Владивостока Татьяна Курлеева, представляя для обсуждения «дорожную карту».
Виктор Горчаков подчеркнул, что на территории Приморья действует целый блок законов в поддержку сирот, приёмных семей, опекунов и усыновителей. С 2013 года началась выплата регионального материнского капитала, в том числе усыновителям, впервые за последние годы выросли выплаты приёмным семьям и опекунам, реализуются различные жилищные программы, открыты школы приёмных родителей, развивается постинтернатное сопровождение сирот. Спикер краевого парламента отметил активное участие в этой работе благотворительных фондов «Мама» и «Владмама», Автономной некоммерческой организации содействия молодой семье «Венец» и других общественных организаций.
Члены рабочей группы обозначили ряд проблем, которые также требуют серьёзного внимания в крае. В рамках работы над проектом «России важен каждый ребёнок» необходимо обратить внимание на поддержку кровных родителей, оказавшихся в сложной ситуации. Забирать ребёнка из семьи – это крайняя мера. Кроме того, должна быть продолжена работа по формированию доступной среды для детей-инвалидов.
Специалисты отмечают, что изменения федерального законодательства по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказались очень своевременными. Как рассказала собравшимся заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Надежда Виткалова, 2 июля президент России Владимир Путин подписал ряд принципиальных поправок, касающихся послабления для потенциальных опекунов, усыновителей. Собрать справки для того, чтобы принять ребёнка в свою семью, станет гораздо проще. Сократится объём отчётности по выделяемым пособиям. В то же время до 100 тысяч рублей увеличивается сумма единовременной выплаты для тех, кто готов усыновить инвалида или ребёнка старше 7 лет. Отдельно оговорено право на высокотехнологичную медицинскую помощь. Увеличен срок предварительной опеки, в то же время до 10 дней сокращено время для вынесения решения суда об усыновлении, учитываются интересы сестёр и братьев…
Все эти шаги должны стать в том числе одним из стимулирующих аспектов для тех, кто готов усыновить или взять под опеку ребёнка-сироту, согласились члены рабочей группы.
«Мы изучили и затронули много аспектов. Проблема, действительно, очень серьёзная. Будем решать её комплексно, с привлечением всех заинтересованных, неравнодушных людей, депутатов, экспертов, педагогов, общественных и благотворительных организаций», – приводит слова Виктора Горчакова пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края.