Виктор Горчаков: в Приморье действует целый блок законов в поддержку сирот, приёмных семей, опекунов и усыновителей

Специалисты отмечают, что изменения федерального законодательства по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказались очень своевременными. Как рассказала собравшимся заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Надежда Виткалова, 2 июля президент России Владимир Путин подписал ряд принципиальных поправок, касающихся послабления для потенциальных опекунов, усыновителей. Собрать справки для того, чтобы принять ребёнка в свою семью, станет гораздо проще. Сократится объём отчётности по выделяемым пособиям. В то же время до 100 тысяч рублей увеличивается сумма единовременной выплаты для тех, кто готов усыновить инвалида или ребёнка старше 7 лет. Отдельно оговорено право на высокотехнологичную медицинскую помощь. Увеличен срок предварительной опеки, в то же время до 10 дней сокращено время для вынесения решения суда об усыновлении, учитываются интересы сестёр и братьев…