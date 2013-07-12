14 июля – День рыбака

В настоящее время численность работников, занятых на предприятиях рыбохозяйственного комплекса, составляет более двенадцати тысяч человек. На смену ветеранам приходят молодые рыбаки. Рыбодобывающий флот регулярно пополняется новыми судами, благодаря этому отрасль занимает ведущие позиции в экономике Приморья. Растут объёмы вылова рыбы и морепродуктов, увеличивается заработная плата рыбаков, богатеет наш край.