14 июля – День рыбака

Posted 11 июля 2013, 21:48
Published 11 июля 2013, 21:48
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА - От имени депутатов Законодательного Собрания Приморья к рыбакам обращается спикер краевого парламента Виктор Горчаков.
«Уважаемые работники рыбной отрасли, ветераны труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Рыбаки – представители мужественной профессии, которая требует силы духа, выдержки, а в штормовом море зачастую неподдельного героизма.
Приморский край является рыбацким регионом. Жизнь многих семей неразрывно связана с морем.
В настоящее время численность работников, занятых на предприятиях рыбохозяйственного комплекса, составляет более двенадцати тысяч человек. На смену ветеранам приходят молодые рыбаки. Рыбодобывающий флот регулярно пополняется новыми судами, благодаря этому отрасль занимает ведущие позиции в экономике Приморья. Растут объёмы вылова рыбы и морепродуктов, увеличивается заработная плата рыбаков, богатеет наш край.
В этот замечательный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачной рыбалки, пусть вас всегда с нетерпением ждут на берегу родные и близкие».
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков