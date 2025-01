Ночная музыка: Clubfeet – Count your lovers. Знакомые чувства (видео)

ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА — Группа Clubfeet – еще один заслуженный претендент на лидирующие места в хит-параде особо почитаемых групп ценителей олдскульной индитроники и просто слушателей, чьи музыкальные желания легко исполняет сентиментальная танцевальная музыка. Заслушанные пластинки корифеев индитроники могут собрать немного пыли на полках, потому что теперь есть “Gold on gold”- дебютный альбом австралийского трио Clubfeet. Участники группы Себастьян Коэн (Sebastian Cohen) и Ив Робертс (Yves Roberts) родом из Кейптауна, Южная Африка, но судьба свела их вместе с Монти Купером (Monty Cooper) в Мельбурне, Австралия, чтобы скрепить музыкальные узы новой группы.



Их альбом “Gold to gold” моментально сравнили с музыкой Hot Chip, Cut Copy и The Junior Boys. Влияние этой троицы действительно чувствуется в музыкальных изысках Clubfeet. Но музыка эта не такая жизнерадостная, как у Junior Boys, не такая приторная, как у Hot Chip, и не такая эпическая, как у Cut Copy. Причудливая лирика Clubfeet, их трогательные мелодии определенно точно служат способом выразить и разделить со слушателем знакомые всем чувства, подобные потерянной любви, одиночества, неверности, воспоминания о безумных ночных вечеринках. И ребята точно угадали с жанром, ведь всё это отлично можно выразить в индитронике. Песни трёх истинных продолжателей жанра просочились не только в нежные подростковые сердца, переполненные хрупкими чувствами, но и в сердце каждого жаждущего индитронщика – рассказывает о группе last.fm.