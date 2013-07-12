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Posted 12 июля 2013, 03:57

Published 12 июля 2013, 03:57

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Ночная музыка: Clubfeet – Count your lovers. Знакомые чувства (видео)

12 июля 2013, 03:57
Видеоклип от австралийских "молодых богов" индитроники

ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА — Группа Clubfeet – еще один заслуженный претендент на лидирующие места в хит-параде особо почитаемых групп ценителей олдскульной индитроники и просто слушателей, чьи музыкальные желания легко исполняет сентиментальная танцевальная музыка. Заслушанные пластинки корифеев индитроники могут собрать немного пыли на полках, потому что теперь есть “Gold on gold”- дебютный альбом австралийского трио Clubfeet. Участники группы Себастьян Коэн (Sebastian Cohen) и Ив Робертс (Yves Roberts) родом из Кейптауна, Южная Африка, но судьба свела их вместе с Монти Купером (Monty Cooper) в Мельбурне, Австралия, чтобы скрепить музыкальные узы новой группы.

Их альбом “Gold to gold” моментально сравнили с музыкой Hot Chip, Cut Copy и The Junior Boys. Влияние этой троицы действительно чувствуется в музыкальных изысках Clubfeet. Но музыка эта не такая жизнерадостная, как у Junior Boys, не такая приторная, как у Hot Chip, и не такая эпическая, как у Cut Copy. Причудливая лирика Clubfeet, их трогательные мелодии определенно точно служат способом выразить и разделить со слушателем знакомые всем чувства, подобные потерянной любви, одиночества, неверности, воспоминания о безумных ночных вечеринках. И ребята точно угадали с жанром, ведь всё это отлично можно выразить в индитронике. Песни трёх истинных продолжателей жанра просочились не только в нежные подростковые сердца, переполненные хрупкими чувствами, но и в сердце каждого жаждущего индитронщика – рассказывает о группе last.fm.

Потрясающее видео на одну из лучших песен Clubfeet – Count your lovers.

Фото: Last.fm

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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