В Приамурье вскоре откроются около 10 центров обучения организаторов выборов

«В течение августа мы ожидаем открытия подобных учебных центров также в Шимановске, в Зее, возможно, такой центр будет открыт и в Белогорске, – сообщила заместитель председателя избирательной комиссии Амурской области Виктория Вискулова. – Большинство учебных центров будут открываться в учебных заведениях, в школах. В частности, в Благовещенске такие центры планируется открыть фактически только в учебных заведениях, плюс еще в Ассоциации пожилых людей».