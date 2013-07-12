В Приамурье вскоре откроются около 10 центров обучения организаторов выборов

Posted 11 июля 2013, 21:40
Published 11 июля 2013, 21:40
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
БЛАГОВЕЩЕНСК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА — В Приамурье в ближайшее время начнут работать еще как минимум 10 центров обучения организаторов выборов. Первый появился в июне в Райчихинске, а еще один открыли в Свободном на базе профессионального технического лицея.
«В течение августа мы ожидаем открытия подобных учебных центров также в Шимановске, в Зее, возможно, такой центр будет открыт и в Белогорске, – сообщила заместитель председателя избирательной комиссии Амурской области Виктория Вискулова. – Большинство учебных центров будут открываться в учебных заведениях, в школах. В частности, в Благовещенске такие центры планируется открыть фактически только в учебных заведениях, плюс еще в Ассоциации пожилых людей».
Напомним, масштабное обучение сотрудников участковых избиркомов проходит по всей стране в связи с реформированием избирательной системы. В Приамурье профессиональную подготовку должны пройти около 11 тысяч человек.