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Posted 11 июля 2013, 21:40

Published 11 июля 2013, 21:40

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

В Приамурье вскоре откроются около 10 центров обучения организаторов выборов

11 июля 2013, 21:40
Нововведение связано с реформированием избирательной системы страны

БЛАГОВЕЩЕНСК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА — В Приамурье в ближайшее время начнут работать еще как минимум 10 центров обучения организаторов выборов. Первый появился в июне в Райчихинске, а еще один открыли в Свободном на базе профессионального технического лицея.

«В течение августа мы ожидаем открытия подобных учебных центров также в Шимановске, в Зее, возможно, такой центр будет открыт и в Белогорске, – сообщила заместитель председателя избирательной комиссии Амурской области Виктория Вискулова. – Большинство учебных центров будут открываться в учебных заведениях, в школах. В частности, в Благовещенске такие центры планируется открыть фактически только в учебных заведениях, плюс еще в Ассоциации пожилых людей».

Напомним, масштабное обучение сотрудников участковых избиркомов проходит по всей стране в связи с реформированием избирательной системы. В Приамурье профессиональную подготовку должны пройти около 11 тысяч человек.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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