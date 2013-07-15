Автолюбителей Приморья призвали пристегиваться с улыбкой

Posted 14 июля 2013, 21:12
Published 14 июля 2013, 21:12
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК–МЕДИА – В Уссурийске сотрудники ГИБДД вместе с детьми из пришкольного лагеря и Центра детского творчества провели флэшмоб «За безопасность на дороге». Попутно прошла акция «Детская Россия пристегивается!».
Под присмотром полицейских дети вышли на центральную улицу Уссурийска и вручали водителям листовки, смайлики, звездочки с символом акции, карточки с надписью «Улыбнись и пристегнись!», а маленьким - светоотражающие наклейки - «фликеры».
Пешеходы также не остались без внимания. Им раздавали памятки о правилах перехода проезжей части.
Сотрудники ГИБДД уверенны, что проведение подобных мероприятий имеет важное профилактическое значение. Важно учить детей не забывать о безопасности, и тогда, садясь в машину, они сами напомнят родителям необходимости соблюдения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД ОМВД России по городу Уссурийску (фото).