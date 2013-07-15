Автолюбителей Приморья призвали пристегиваться с улыбкой

Сотрудники ГИБДД уверенны, что проведение подобных мероприятий имеет важное профилактическое значение. Важно учить детей не забывать о безопасности, и тогда, садясь в машину, они сами напомнят родителям необходимости соблюдения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД ОМВД России по городу Уссурийску (фото).