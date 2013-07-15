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Posted 14 июля 2013, 21:12

Published 14 июля 2013, 21:12

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Автолюбителей Приморья призвали пристегиваться с улыбкой

14 июля 2013, 21:12
В Уссурийске дети напомнили взрослым о правилах дорожной безопасности

ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК–МЕДИА – В Уссурийске сотрудники ГИБДД вместе с детьми из пришкольного лагеря и Центра детского творчества провели флэшмоб «За безопасность на дороге». Попутно прошла акция «Детская Россия пристегивается!».

Под присмотром полицейских дети вышли на центральную улицу Уссурийска и вручали водителям листовки, смайлики, звездочки с символом акции, карточки с надписью «Улыбнись и пристегнись!», а маленьким - светоотражающие наклейки - «фликеры».

Пешеходы также не остались без внимания. Им раздавали памятки о правилах перехода проезжей части.

Сотрудники ГИБДД уверенны, что проведение подобных мероприятий имеет важное профилактическое значение. Важно учить детей не забывать о безопасности, и тогда, садясь в машину, они сами напомнят родителям необходимости соблюдения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД ОМВД России по городу Уссурийску (фото).

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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