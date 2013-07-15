В Приамурье определяют претендентов на международную премию "Филантроп"

Posted 14 июля 2013, 20:19
Published 14 июля 2013, 20:19
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
БЛАГОВЕЩЕНСК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА — Стартовал областной конкурсный отбор на соискание международной премии «Филантроп». Она присуждается за выдающиеся достижения инвалидов в культуре и искусстве.
Конкурс проводится по нескольким номинациям: это исполнительские виды искусства, изобразительное и литературное творчество. Заявки от отдельных авторов и художественных коллективов ждут в областном Доме народного творчества до 30 июля. Возраст участников не ограничен. По результатам отбора определятся кандидаты, чьи документы отправят в оргкомитет премии в Москву. Также по итогам отбора в Приамурье планируют издать книгу обо всех претендентах.
Международная премия «Филантроп» учреждена в 1998 году. С тех пор ее соискателями стали более 6 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья из более 30 стран. Оргкомитет неоднократно отмечал и амурчан. В прошлом году премия в номинации «Живопись» была присуждена воспитаннику Малиновского дома-интерната Алексею Корниенко.