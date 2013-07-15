vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2013, 20:19

Published 14 июля 2013, 20:19

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

В Приамурье определяют претендентов на международную премию "Филантроп"

14 июля 2013, 20:19
Награда присуждается за выдающиеся достижения инвалидов в культуре и искусстве

БЛАГОВЕЩЕНСК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА — Стартовал областной конкурсный отбор на соискание международной премии «Филантроп». Она присуждается за выдающиеся достижения инвалидов в культуре и искусстве.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: это исполнительские виды искусства, изобразительное и литературное творчество. Заявки от отдельных авторов и художественных коллективов ждут в областном Доме народного творчества до 30 июля. Возраст участников не ограничен. По результатам отбора определятся кандидаты, чьи документы отправят в оргкомитет премии в Москву. Также по итогам отбора в Приамурье планируют издать книгу обо всех претендентах.

Международная премия «Филантроп» учреждена в 1998 году. С тех пор ее соискателями стали более 6 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья из более 30 стран. Оргкомитет неоднократно отмечал и амурчан. В прошлом году премия в номинации «Живопись» была присуждена воспитаннику Малиновского дома-интерната Алексею Корниенко.

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Амурская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика