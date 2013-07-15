В Приамурье определяют претендентов на международную премию "Филантроп"

Международная премия «Филантроп» учреждена в 1998 году. С тех пор ее соискателями стали более 6 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья из более 30 стран. Оргкомитет неоднократно отмечал и амурчан. В прошлом году премия в номинации «Живопись» была присуждена воспитаннику Малиновского дома-интерната Алексею Корниенко.