А что, если 22 июня повторится?

В 4 часа утра 3 января по местному времени два десятка вертолетов Ми-17 с китайским спецназом на борту на предельно малых высотах, никем не обнаруженные, за несколько минут преодолевают расстояние от границы в районе Фуюаня до Хабаровска и приземляются на стадионе им. Ленина, где имеется очень много пустого открытого пространства. По удивительному совпадению именно в этом месте в очень непрезентабельном здании находится генконсульство КНР в Хабаровске. Оно и выступает в качестве пункта наведения десанта, заодно обеспечивая подсветку места посадки с помощью прожекторов на крыше самого консульства и с футбольной арены (электроподстанция удивительным образом находится на территории визового отдела консульства). На месте посадки спецназовцы немедленно получают транспорт – микроавтобусы, стоящие в многочисленных гаражах у задней стены консульства, а также открыто на его дворе. На этих микроавтобусах по пустому Амурскому бульвару они через 5 минут доезжают до вокзала и захватывают его, сразу перерезая, таким образом, Транссиб. Другая часть десанта сворачивает с Амурского бульвара на улицу Серышева, захватывая находящийся там штаб ВВО. После этого в городе начинается отстрел руководства ВВО и ДВФО (наводку на нужные адреса обеспечивают работники консульства и представители местной китайской диаспоры).