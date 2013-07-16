Путин посетил учебно-тренировочный полигон на Сахалине

Posted 16 июля 2013, 04:39
Published 16 июля 2013, 04:39
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Президент России Владимир Путин, прибывший сегодня на Сахалин, ознакомился с ходом военных учений в Восточном военном округе, передает РИА Новости.
Глава государства прилетел на вертолете на учебно-тренировочный полигон «Успенское». Получив рапорт командующего войсками округа Константина Сиденко, Путин поднялся на смотровую вышку, откуда наблюдал за маневрами. Пояснения президенту давал начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.
По окончании этапа тренировки Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и командующего округом совершил с вертолёта осмотр района учений.
Проверка боевой готовности войск Восточного военного округа началась 13 июля. К ней привлечены объединения, соединения и воинские части Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанского флота, а также дальней и военно-транспортной авиации ВВС России.
Главной целью маневров является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.
В учениях задействованы до 160 тыс. военнослужащих, около 1 тыс. танков и боевых бронемашин, 130 самолётов и вертолётов дальней, военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной и армейской авиации, а также 70 кораблей и судов ВМФ.
Минобороны отмечает, что эта проверка - самая масштабная в постсоветской истории. Отмечается, что в ходе мероприятия будет проверена мобильность соединений и их готовность к оперативной переброске более чем на 3 тыс. км.
Президент РФ поручил главе Минобороны РФ Шойгу начать в ночь с 12 на 13 июля внезапную военную проверку в Восточном военном округе. Путин подчеркнул, что особое внимание в ходе проверки следует обратить на навыки спасения на море, в том числе подводного флота.
Фото: big.newsru.com