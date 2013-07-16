Районные суды Еврейской автономии стали доступнее для инвалидов

Posted 16 июля 2013, 00:04
Published 16 июля 2013, 00:04
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
БИРОБИДЖАН. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На заседании Совета судей Еврейской автономной области обсудили результаты проделанной работы по обеспечению доступности зданий и сооружений судов для маломобильных групп населения. Об этом сообщили в отделе судебного департамента автономии.
Начальник отдела судебного департамента в Еврейской автономии В. Золотарев доложил, что разработана «Инструкция о действиях работников аппаратов судов при обращении граждан с ограниченными физическими возможностями». В итоге все суды оснащены кнопками для вызова специалиста. Для удобства и комфорта людей с ограниченными физическими возможностями все здания оборудованы также пандусами. На автостоянках, примыкающих к зданиям судов, имеются парковочные места для транспорта инвалидов.
На заседании Совета судей рассматривался также вопрос о безопасности и охране. В настоящее время все здания судов области оснащены системами охранно-пожарной сигнализации и кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения органов внутренних дел, а также стационарными металлодетекторами и ручными металлообнаружителями.
Кабинеты судей и залы судебных заседаний оборудованы стационарными тревожными кнопками. Имеются и переносные тревожные кнопки.
Фото с сайта www.pravoslavie-med.ru