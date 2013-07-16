Районные суды Еврейской автономии стали доступнее для инвалидов

Начальник отдела судебного департамента в Еврейской автономии В. Золотарев доложил, что разработана «Инструкция о действиях работников аппаратов судов при обращении граждан с ограниченными физическими возможностями». В итоге все суды оснащены кнопками для вызова специалиста. Для удобства и комфорта людей с ограниченными физическими возможностями все здания оборудованы также пандусами. На автостоянках, примыкающих к зданиям судов, имеются парковочные места для транспорта инвалидов.