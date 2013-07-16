vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июля 2013, 00:04

Published 16 июля 2013, 00:04

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Районные суды Еврейской автономии стали доступнее для инвалидов

16 июля 2013, 00:04
Среди новшеств – кнопки для вызова специалистов и пандусы

БИРОБИДЖАН. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На заседании Совета судей Еврейской автономной области обсудили результаты проделанной работы по обеспечению доступности зданий и сооружений судов для маломобильных групп населения. Об этом сообщили в отделе судебного департамента автономии.

Начальник отдела судебного департамента в Еврейской автономии В. Золотарев доложил, что разработана «Инструкция о действиях работников аппаратов судов при обращении граждан с ограниченными физическими возможностями». В итоге все суды оснащены кнопками для вызова специалиста. Для удобства и комфорта людей с ограниченными физическими возможностями все здания оборудованы также пандусами. На автостоянках, примыкающих к зданиям судов, имеются парковочные места для транспорта инвалидов.

На заседании Совета судей рассматривался также вопрос о безопасности и охране. В настоящее время все здания судов области оснащены системами охранно-пожарной сигнализации и кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения органов внутренних дел, а также стационарными металлодетекторами и ручными металлообнаружителями.

Кабинеты судей и залы судебных заседаний оборудованы стационарными тревожными кнопками. Имеются и переносные тревожные кнопки.

Фото с сайта www.pravoslavie-med.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика