Сильный дождь с ветром могут осложнить жизнь в Хабаровске и некоторых районах края

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлено предупреждение главам районов. Сотрудник чрезвычайного ведомства убедительно просят жителей края воздержаться без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, по возможности не покидать пределы населенных пунктов, не ставить автотранспорт вблизи рекламных щитов, деревьев, повременить с охотой и рыбалкой. Добавим, сегодня в Хабаровске днем температура воздуха поднялась до +34 градусов, было почти безоблачно и безветренно.