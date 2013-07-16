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Posted 16 июля 2013, 09:37

Published 16 июля 2013, 09:37

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Сильный дождь с ветром могут осложнить жизнь в Хабаровске и некоторых районах края

16 июля 2013, 09:37
Непогода ожидается уже завтра

ХАБАРОВСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Сильные дожди, местами очень сильные, местами усиление ветра порывами до 13-18 м/с. Такой прогноз выдал Дальневосточный Гидрометеоцентр, сообщает пресс-служба хабаровского краевого управления МЧС. Ожидается, что стихия затронет Верхнебуреинский, Хабаровский районы и краевой центр.

Спасатели не исключают аварии на электрических сетях - обрыв проводов и отключение источников энергоснабжения, подтопление и повреждение опор линий ЛЭП и связи, нарушения в работе транспорта, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, затруднение проезда к отдаленным поселкам. Возможен разлив рек с подтоплением населенных пунктов, пониженных участков местности, сенокосов, полей, прилегающих к населенным пунктам, участков железных дорог, опор ЛЭП и линий связи, обрушение слабо укрепленных, ветхих рекламных конструкций, деревьев.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлено предупреждение главам районов. Сотрудник чрезвычайного ведомства убедительно просят жителей края воздержаться без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, по возможности не покидать пределы населенных пунктов, не ставить автотранспорт вблизи рекламных щитов, деревьев, повременить с охотой и рыбалкой. Добавим, сегодня в Хабаровске днем температура воздуха поднялась до +34 градусов, было почти безоблачно и безветренно.

Фото khabarovskonline.com

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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