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Posted 17 июля 2013, 07:01

Published 17 июля 2013, 07:01

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Екатериновское городище в Приморье хранит в себе многие тайны

17 июля 2013, 07:01
Его построили чжурчжэни восемь столетий назад

ВЛАДИВОСТОК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Раскопки древнего Екатериновского городища XIII века в Приморском крае учёным помогают вести школьники. Для них здесь Музейно-выставочный центр «Находка» совместно с общественной организацией «Клио» летом организует научный лагерь.

Екатериновское городище было построено чжурчжэнями в эпоху империи Цзинь. Их государство просуществовало чуть более сотни лет, пока не было уничтожено татаро-монгольской экспансией. Сейчас древний город больше напоминает обычный лес, но вот уже 15 лет археологи ведут здесь научный поиск. В меру своих сил им помогают и юные приморцы, приезжающие со всего края на летнюю профильную смену в «Палеодеревню».

«Мы раскапываем остатки жилищ, производственных сооружений, хозяйственные постройки, административные здания, которые существовали в этом городе. Жизнь города велась по строго определённым правилам, здания возводились по канонам, которые были приняты на территории всей империи. И материалы, которые мы получаем, помогают нам восстановить то, каким образом жили чжурчжэни, чем питались, чем занимались, а также узнать не только об их материальной жизни, но и то, во что они верили, на что надеялись, чем любовались», – рассказывает научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Татьяна Васильева.

На нынешнем месте раскопки ведутся с 2007 года. За это время удалось откопать целую улицу, состоящую из шести дворов, и общественный амбар.

Небольшой родничок, сохранившийся и по сей день, являлся своеобразной водной артерией для всего города – свои поселения чжурчжэни обыкновенно возводили недалеко от водоёмов. Источник располагался практически в самом центре, и вода из него протекала вдоль улиц. Люди имели возможность брать воду круглогодично и не оставались без неё даже на время осадных действий, рассказывает корреспондент информагентства «Каскад-Находка» Евгений Малюга.

Необычный лагерь привлекает в «Палеодеревню» молодёжь со всего Приморья. Многие приезжают сюда уже не первый год. Соприкоснуться с историей и получить новые знания – вот их главная цель.

«Вообще ничего не знал. Но уже много чего нашёл на раскопках: керамику, черепицу. Это интригует, появляется азарт находить ещё и ещё. Не пожалел о том, что приехал. Всё очень нравится, и я даже останусь на вторую смену», – говорит Олег из Владивостока.

«Мне очень нравится. Здесь ты живёшь, отдыхаешь на природе, можно завести много новых друзей. Этот лагерь не такой, как все: вы живёте в палатке, дежурите, готовите себе еду. Людей здесь не так много», – говорит ещё одна участница смены Полина из Владивостока.

На раскопках ребята проводят по четыре часа в день. Находки, если повезёт, отправляют в музей. Помимо этого, школьники участвуют в различных образовательных программах и знакомятся с разнообразием местной природы, которая сохранилась практически в первозданном виде, несмотря на близкое соседство с людьми. А некоторым подобные смены даже помогают определиться в выборе будущей профессии.

«Кто-то стал историком, кто-то занимается этнографией, социальной историей, политической антропологией. То есть всё равно ребята связали свою жизнь с историей», – рассказывает Татьяна Васильева.

Обыкновенно школьники приезжают в «Палеодеревню» на 12 дней. Но многие ребята предпочитают остаться здесь и на вторую смену, ведь ещё столько нового и интересного таится в этой загадочной древней земле.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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