Екатериновское городище в Приморье хранит в себе многие тайны

«Мы раскапываем остатки жилищ, производственных сооружений, хозяйственные постройки, административные здания, которые существовали в этом городе. Жизнь города велась по строго определённым правилам, здания возводились по канонам, которые были приняты на территории всей империи. И материалы, которые мы получаем, помогают нам восстановить то, каким образом жили чжурчжэни, чем питались, чем занимались, а также узнать не только об их материальной жизни, но и то, во что они верили, на что надеялись, чем любовались», – рассказывает научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Татьяна Васильева.