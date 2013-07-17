Полпред назвал реального лидера экономики ДФО (видео)

Posted 17 июля 2013, 03:49
Published 17 июля 2013, 03:49
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
ХАБАРОВСК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Лидером экономики Дальнего Востока назвал Сахалин полпред Виктор Ишаев. Накануне он побывал в этом островном регионе вместе с президентом России. Там, в частности, прошло совещание по развитию Дальнего Востока, точнее, о ходе исполнения различных федеральных программ. «Сахалин – сегодня лидер среди регионов Дальнего Востока по экономическому развитию. Впрочем, другие территории себя тоже называют лидерами, но цифры, которыми я обладаю, говорят в пользу Сахалинской области», - сказал Виктор Ишаев журналистам.
Полпред привёл данные, согласно которым в 2012 году Дальний Восток произвёл валового продукта на сумму 2 триллиона 700 млрд рублей. «Сахалин, где проживает лишь 495 тысяч работающего населения, дал продукции на 700 миллиардов рублей. В этом году у них план уже свыше 800 млрд рублей», - отметил полпред.
Виктор Ишаев сравнил регионы ещё по одному ключевому показателю: «Если брать выработку валового продукта на душу населения, то Сахалинская область произвела 58,2 тысячи долларов США. А сами Соединённые Штаты Америки произвели 49,8 тысячи долларов в расчёте на одного жителя страны. То есть Сахалин производит на 20 % больше продукции, чем США», - подчеркнул он.
Не обошёл полпред вниманием и проект мостового перехода на Сахалин. Впрочем, по словам Ишаева, пока до конца не решено, что это будет – мост или тоннель под Татарским проливом. Он призвал не торопиться с выводами, отметив, что на разработку таких проектов нужно время. Кроме того, Виктор Ишаев по-прежнему настаивает на том, чтобы продлить этот переход до японского острова Хоккайдо, а на материковой части России был бы прямой выход на Транссиб. Кроме того, переход нужно делать совмещённым, то есть автожелезнодорожным.
«Японцы заинтересованы в том, чтобы безопасно доставлять свои товары в Европу. Европейцы, в свою очередь, хотят эти товары быстро получать. То есть есть интерес, а значит, уже не одна страна в этом проекте может принять участие. Да, мы транзитный регион, никуда от этого не денешься, но мы тоже что-то смогли бы выиграть. Аналогичный пример – соединение Транскорейской магистрали с Транссибом, на Корейском полуострове проявляют интерес к этому проекту больше, чем к газопроводу с Сахалина» - сказал полпред. Он также сообщил, что решено создать рабочую группу под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова с привлечением учёных, экономистов, инженеров. А уже 26 июля должно состояться совещание под руководством главы РЖД Владимира Якунина. Там, в частности, планируется обсудить дальнейшее развитие БАМа.
Фото: 900igr.net