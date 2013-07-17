Полпред назвал реального лидера экономики ДФО (видео)

«Японцы заинтересованы в том, чтобы безопасно доставлять свои товары в Европу. Европейцы, в свою очередь, хотят эти товары быстро получать. То есть есть интерес, а значит, уже не одна страна в этом проекте может принять участие. Да, мы транзитный регион, никуда от этого не денешься, но мы тоже что-то смогли бы выиграть. Аналогичный пример – соединение Транскорейской магистрали с Транссибом, на Корейском полуострове проявляют интерес к этому проекту больше, чем к газопроводу с Сахалина» - сказал полпред. Он также сообщил, что решено создать рабочую группу под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова с привлечением учёных, экономистов, инженеров. А уже 26 июля должно состояться совещание под руководством главы РЖД Владимира Якунина. Там, в частности, планируется обсудить дальнейшее развитие БАМа.