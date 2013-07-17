Сбежавший из здания суда вор задержан во Владивостоке

Обухов, обвиняемый в совершении серии преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище), сбежал из здания суда, куда был доставлен для избрания меры пресечения.