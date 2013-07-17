Сбежавший из здания суда вор задержан во Владивостоке

Posted 17 июля 2013, 05:33
Published 17 июля 2013, 05:33
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
ВЛАДИВОСТОК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию преступлений против собственности уголовного розыска краевого управления МВД России задержали совершившего побег из-под стражи 13 июля обвиняемого в совершении серии краж Обухова Вадима Юрьевича.
Обухов, обвиняемый в совершении серии преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище), сбежал из здания суда, куда был доставлен для избрания меры пресечения.
Сотрудники полиции установили, что разыскиваемый скрывается у своих знакомых в одном из частных домов Владивостока. Сопротивления при задержании Обухов не оказал.
В настоящий момент обвиняемый находится в изоляторе временного содержания.
За побег из-под стражи ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет – сообщает краевое УМВД.