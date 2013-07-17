Владивосток: здесь был Высоцкий

Фотографии, на которых артист запечатлён во время своего визита в краевой центр Приморья в 1971 году, разделены на три тематических блока. Например, здесь будут представлены фотографии с концерта Высоцкого, который проходил на сцене ДКМ (ныне Пушкинский театр). Дополнением к выставке станут фотографии памятников Владимиру Семёновичу, установленных в разных городах России.