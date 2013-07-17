Владивосток: здесь был Высоцкий

Posted 17 июля 2013, 05:59
Published 17 июля 2013, 05:59
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
ВЛАДИВОСТОК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В Доме офицеров флота (ул. Светланская, 48) 19 июля в 16.00 откроется выставка фотографий, посвящённых пребыванию Владимира Высоцкого во Владивостоке.
В торжественной церемонии открытия примут участие очевидцы событий 1971 года, организаторы концертов артиста в столице Приморья - Майя Афиногенова и Анатолий Белый.
Как говорит директор Дома офицеров Владимир Пискайкин, на выставке представлено 87 фотографий, предоставленных владивостокским поэтом, автором-исполнителем Андреем Земсковым.
Фотографии, на которых артист запечатлён во время своего визита в краевой центр Приморья в 1971 году, разделены на три тематических блока. Например, здесь будут представлены фотографии с концерта Высоцкого, который проходил на сцене ДКМ (ныне Пушкинский театр). Дополнением к выставке станут фотографии памятников Владимиру Семёновичу, установленных в разных городах России.
Завершится открытие выставки небольшим концертом - известные дальневосточные барды исполнят песни Владимира Высоцкого.
Выставка будет работать до 15 августа. Вход свободный.