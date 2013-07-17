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Posted 17 июля 2013, 05:59

Published 17 июля 2013, 05:59

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

Владивосток: здесь был Высоцкий

17 июля 2013, 05:59
Открывается фотовыставка, посвящённая пребыванию всенародно любимого артиста в столице Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В Доме офицеров флота (ул. Светланская, 48) 19 июля в 16.00 откроется выставка фотографий, посвящённых пребыванию Владимира Высоцкого во Владивостоке.

В торжественной церемонии открытия примут участие очевидцы событий 1971 года, организаторы концертов артиста в столице Приморья - Майя Афиногенова и Анатолий Белый.

Как говорит директор Дома офицеров Владимир Пискайкин, на выставке представлено 87 фотографий, предоставленных владивостокским поэтом, автором-исполнителем Андреем Земсковым.

Фотографии, на которых артист запечатлён во время своего визита в краевой центр Приморья в 1971 году, разделены на три тематических блока. Например, здесь будут представлены фотографии с концерта Высоцкого, который проходил на сцене ДКМ (ныне Пушкинский театр). Дополнением к выставке станут фотографии памятников Владимиру Семёновичу, установленных в разных городах России.

Во Владивостоке в Театральном сквере в ближайшее время также будет установлен памятник артисту.

Завершится открытие выставки небольшим концертом - известные дальневосточные барды исполнят песни Владимира Высоцкого.

Выставка будет работать до 15 августа. Вход свободный.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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