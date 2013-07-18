На Бурейской ГЭС закрыли затворы водосливной части плотины

Излишний объем водохранилища срабатывался полтора месяца, за это время пропущено более 6 кубических километров воды. Сегодня уровень верхнего бьефа держится на отметке в 247 метров по Балтийской системе при нормальном значении в 256. На Бурейской гидроэлектростанции рассчитывают, что к началу осенне-зимнего максимума нагрузок удастся заполнить резервную емкость водохранилища, объем которой сейчас 5,5 кубических километров.