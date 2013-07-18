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Posted 17 июля 2013, 20:10

Published 17 июля 2013, 20:10

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

На Бурейской ГЭС закрыли затворы водосливной части плотины

17 июля 2013, 20:10
За 1,5 месяца в нижний бьеф пропущено 6,4 кубических километра воды

БЛАГОВЕЩЕНСК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА — На Бурейской ГЭС завершились холостые сбросы. Накануне были закрыты все затворы водосливной части плотины.

Излишний объем водохранилища срабатывался полтора месяца, за это время пропущено более 6 кубических километров воды. Сегодня уровень верхнего бьефа держится на отметке в 247 метров по Балтийской системе при нормальном значении в 256. На Бурейской гидроэлектростанции рассчитывают, что к началу осенне-зимнего максимума нагрузок удастся заполнить резервную емкость водохранилища, объем которой сейчас 5,5 кубических километров.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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