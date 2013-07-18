Приморцы завоевали 11 медалей на Всемирной Универсиаде в Казани

Также в Казань отправилась «золотая сотня» волонтёров из Приморья. Они работали в качестве атташе делегаций спортсменов, в международном информационном центре, пресс-центре и почтовой службе. Большинство из них уже имеют опыт работы в рамках саммита АТЭС и Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.