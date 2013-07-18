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Posted 18 июля 2013, 02:09

Published 18 июля 2013, 02:09

Modified 14 декабря 2023, 16:10

Updated 14 декабря 2023, 16:10

Приморцы завоевали 11 медалей на Всемирной Универсиаде в Казани

18 июля 2013, 02:09
Сюжет
Спорт
А студентка ДВФУ Екатерина Конева установила новый рекорд Универсиады

ВЛАДИВОСТОК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Всемирная летняя Универсиада-2013, которая проходила в Казани с 6 по 17 июля, принесла приморским спортсменам 11 медалей.

Студентка ДВФУ Виктория Андреева завоевала 4 медали: три «золота» и одно «серебро» в плавание-эстафете и в заплыве вольным стилем.

Ещё две золотые медали привёз в Приморье гребец Иван Штыль. Вместе с краснодарским спортсменом Владимиром Мелантьевым он выиграл соревнования на каноэ в дистанциях на 200 и 500 метров.

«Золотом» отметились приморский легкоатлет Ильгизар Саффиулин в соревнованиях по бегу с препятствиями и самбистка Яна Костенко.

Ещё одна студентка ДВФУ Екатерина Конева не только завоевала «золото» в тройном прыжке, но и установила новый рекорд Универсиады – 14,82 метра.

Бадминтонист Владимир Иванов, также представляющий на Универсиаде Приморский край, завоевал «серебро» в парном мужском турнире по бадминтону и «бронзу» в миксте.

В целом студенческая сборная России с большим отрывом выиграла неофициальный командный зачёт Универсиады. Наши студенты завоевали 155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовых медали. На втором месте – сборная Китая, на третьем – сборная Японии.

В день окончания соревнований, 17 июля, Владимир Миклушевский вынес на рассмотрение Законодательного собрания края поправки в краевой закон «О физической культуре и спорте», которые позволят приморским спортсменам, отличившимся на Универсиаде, получить «призовые» выплаты.

Также в Казань отправилась «золотая сотня» волонтёров из Приморья. Они работали в качестве атташе делегаций спортсменов, в международном информационном центре, пресс-центре и почтовой службе. Большинство из них уже имеют опыт работы в рамках саммита АТЭС и Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.

Помимо работы на самих соревнованиях приморские волонтеры также стали хранителями Огня Универсиады. Эдуард Токарь, Михаил Слепенчук и Владимир Жемер в течение полугода сопровождали Огонь по 30 городам России, доставив его в Казань из Владивостока.

Фото: пресс-служба администрации Приморья

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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