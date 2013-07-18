Ракетоносцы с амурской авиабазы "Украинка" поразили условные цели в Японском море

Posted 18 июля 2013, 07:09
Published 18 июля 2013, 07:09
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
БЛАГОВЕЩЕНСК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА — В Амурской области завершена активная фаза крупномасштабных учений, которые были организованы в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделений Восточного военного округа. Подытожили всё действо экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95 с амурской авиабазы «Украинка», которые патрулировали воздушное пространство в Тихоокеанской зоне.
Учебные полёты здесь проводятся регулярно. В этот раз, по плану высшего военного руководства, ракетоносцы должны были отработать взаимодействие с Тихоокеанском флотом – найти мишени, имитирующие надводные объекты противника, а также закрепить навыки полётов над безориентирной местностью. 3 часа 40 минут стратегические бомбардировщики были в небе над акваторией Японского моря в пределах границ России. В Минобороны подчеркивают: все полёты наших ВВС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Пилотов не смутила внезапность учений: карты подготовили оперативно, экипажи сработали слаженно.
«Немного помешала погода, – признал летчик авиационной базы командования дальней авиации ВВС России «Украинка» Сергей Поволяев. – Десятибалльная облачность была, поэтому, к сожалению, не удалось увидеть визуально группировку кораблей. Но радиолокационная цель была опознана, найдена, и выполнен тактический пуск ракет по целям».