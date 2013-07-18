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Posted 18 июля 2013, 07:09

Published 18 июля 2013, 07:09

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Ракетоносцы с амурской авиабазы "Украинка" поразили условные цели в Японском море

18 июля 2013, 07:09
Задачей внезапных учений была отработка взаимодействия с Тихоокеанском флотом

БЛАГОВЕЩЕНСК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА — В Амурской области завершена активная фаза крупномасштабных учений, которые были организованы в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделений Восточного военного округа. Подытожили всё действо экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95 с амурской авиабазы «Украинка», которые патрулировали воздушное пространство в Тихоокеанской зоне.

Учебные полёты здесь проводятся регулярно. В этот раз, по плану высшего военного руководства, ракетоносцы должны были отработать взаимодействие с Тихоокеанском флотом – найти мишени, имитирующие надводные объекты противника, а также закрепить навыки полётов над безориентирной местностью. 3 часа 40 минут стратегические бомбардировщики были в небе над акваторией Японского моря в пределах границ России. В Минобороны подчеркивают: все полёты наших ВВС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Пилотов не смутила внезапность учений: карты подготовили оперативно, экипажи сработали слаженно.

«Немного помешала погода, – признал летчик авиационной базы командования дальней авиации ВВС России «Украинка» Сергей Поволяев. – Десятибалльная облачность была, поэтому, к сожалению, не удалось увидеть визуально группировку кораблей. Но радиолокационная цель была опознана, найдена, и выполнен тактический пуск ракет по целям».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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