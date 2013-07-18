Ракетоносцы с амурской авиабазы "Украинка" поразили условные цели в Японском море

Учебные полёты здесь проводятся регулярно. В этот раз, по плану высшего военного руководства, ракетоносцы должны были отработать взаимодействие с Тихоокеанском флотом – найти мишени, имитирующие надводные объекты противника, а также закрепить навыки полётов над безориентирной местностью. 3 часа 40 минут стратегические бомбардировщики были в небе над акваторией Японского моря в пределах границ России. В Минобороны подчеркивают: все полёты наших ВВС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.