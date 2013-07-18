В Приморье приедет Константин Цзю и установят бюст Николаю Гродекову

Posted 17 июля 2013, 20:44
Published 17 июля 2013, 20:44
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Фестиваля спорта, посвященный 75-летию образования Приморья, пройдет в Уссурийске. В нем примут участие более двух тысяч человек. Это известные спортсмены и тренеры, ветераны. В числе участников - трехкратный чемпион СССР, абсолютный чемпион Мира среди боксеров-профессионалов Константин Цзю.
Заслуженные спортсмены проведут мастер-классы по футболу, баскетболу и хоккею. В рамках фестиваля пройдет спортивный парад муниципальных образований края, а также показательные выступления спортсменов.
Кроме того, будет проведен благотворительный вечер, собранные средства от которого передадут тяжело больным детям и Уссурийскому реабилитационному центру для лиц с умственной отсталостью.
Теме предстоящего юбилея края была посвящена рабочая встреча губернатора Владимира Миклушевского с представителем Приморья в Совете Федерации Татьяной Заболотной.
Как сообщила сенатор, в сентябре в поселке Пограничный в канун 100-летия будет установлен бюст Приамурскому генерал-губернатору, командующему войсками на Дальнем Востоке, члену Государственного совета, участнику среднеазиатских походов и военному писателю Николаю Гродекову.
«Несправедливо, что сих пор в Приморье нет памятника человеку, который так много сделал для развития Дальнего Востока. История имеет большое значение, прежде всего, для воспитания чувства патриотизма у молодежи», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Фото: dvdsport.com.ua