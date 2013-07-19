Если в кране не журчит, значит, "Примводоканал" ведет ремонт

Posted 19 июля 2013, 03:57
Published 19 июля 2013, 03:57
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА – КГУП «Приморский водоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на насосных станциях «Горностай» и «71-й мкр» в среду, 24 июля 2013 года, с 9 часов утра до 24 часов будут отключены от системы холодного водоснабжения следующие улицы:
ВНС «Центральная 145»: Луговая - от дома 45, Руднева, 1-5, Тобольская, 10,12,14, Жигура, Котельникова - до дома 22, а также 7,13,15, Баляева, Славянская, Спиридонова, Каплунова,1,3, Юмашева, 2-24,25, Кузнецова, 56 -76, пр. Красного Знамени, 114-120,156, Шепеткова, 33-37, 40-46 и от дома 60, Карякинская, 27, 29, Светланская, 183, 191-197, 205-а, Зейская, Тунгусская, до дома 28, Тюменская, 4, Флотская, Горная, Аллилуева, 2-а, Карьерная, Народный пр.,11-15, Муравьева-Амурского, 21/23, Карла Либкнехта, 10-а, 35, Горная, 24,25,31, 31-а,33,33-а.
ВНС «Центральная 195»: Толстого от дома 30 (четная сторона), Шилкинская, Тобольская, 23-31, Тунгусская – от дома 42 до 50, а также 70, 59-69, Аллилуева, Сельская, Жигура, 24, 54, Котельникова, 24-30, 17, 21, Баляева, 50-56, 62,35, пр. Красного Знамени, 125-133/1, 2,3,4, 160-164, 118-в,120-а, Маньчжурская, Жуковского.
ВНС «Карьерная»: Карьерная – до дома 22, Снеговая, 74, 71-а,18.
ВНС «64 мкр»: Черняховского, 3-21, Каплунова, 5, 11, 13-17, Луговая, 50-52-а, 62-74, Сабанеева, 8, 14, 11-23, Юмашева, 12-а, 24-40, 10, 10-а, 12, 16, 2/6, Ладыгина, 6, Горийская, Невельского, 27, Кузнецова, 42-92, Стрелковая, 50.
ВНС«71-а мкр.»: Нейбута, 26, 30-38, 45-а - 67, 75-87, Ватутина, 24, 26, 4, 4-а, Юмашева, 11, 24-а, 44, 44-а, Кузнецова, 45-53, Сабанеева, 15, 16-24, Ладыгина, 2-4, 5, 9-19.
ВНС«МГ -2»: Луговая, 50, 50-в, 66-74, 62, Сабанеева, 8, 11-23.
ВНС «57 мкр.»: проспект Красного Знамени, 133/1, 133/2, 3, 4.
ВНС. «71мкр.»: Нейбута, от дома 11 до 41, от дома 22 до 28.
От водовода: ул. Невельского, Стрелковый переулок, 22, 22-а, 1-я Гарнизонная, 34, Громова, 12, Батумская, 15, Воропаева, 31, 33, Ватутина, 10-20, Владикавказская, 5.
Жителям указанных домов следует также обратить внимание на то, что из-за отсутствия холодной воды здесь будет отключено и горячее водоснабжение. Поэтому им рекомендуют сделать запас воды на сутки.