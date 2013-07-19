Если в кране не журчит, значит, "Примводоканал" ведет ремонт

ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА – КГУП «Приморский водоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на насосных станциях «Горностай» и «71-й мкр» в среду, 24 июля 2013 года, с 9 часов утра до 24 часов будут отключены от системы холодного водоснабжения следующие улицы: