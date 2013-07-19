Сбербанк и BNP Paribas Personal Finance договорились о развитии автокредитования на платформе Сетелем Банка

Сетелем Банк обладает необходимой для осуществления амбициозных планов Сбербанка платформой. Банк специализируется на выдаче кредитов в центрах продаж, успешно сочетая опыт работы на российском рынке и инновационные технологии BNP Paribas Personal Finance. За десять месяцев работы, прошедших с момента создания совместного банка, Сетелем Банк продемонстрировал значительные результаты: портфель POS-кредитов банка увеличился более чем в два раза, портфель автокредитов – почти в четыре раза. В соответствии с условиями сделки Сбербанк увеличит свою долю в Сетелем Банке в 2013 году с 70 % до 74 %, оставив управление без изменений. Через три года Сбербанк может довести свою долю в Сетелем Банке до 80 %.