В селе Князе-Волконское откроют Дом культуры

ХАБАРОВСК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня в селе Князе-Волконское Хабаровского района будет сдан после капитального ремонта Дом культуры. Об этом в своем микроблоге в "Твиттере" написал министр культуры региона Александр Федосов. Он намерен лично принять участие в церемонии открытия.