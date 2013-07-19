В селе Князе-Волконское откроют Дом культуры

Posted 19 июля 2013, 00:38
Published 19 июля 2013, 00:38
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ХАБАРОВСК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня в селе Князе-Волконское Хабаровского района будет сдан после капитального ремонта Дом культуры. Об этом в своем микроблоге в "Твиттере" написал министр культуры региона Александр Федосов. Он намерен лично принять участие в церемонии открытия.
Инициатором ремонта выступили жители села. Правительство края оказало содействие в покупке инвентаря и оборудования. В здании 1968 года постройки расположена библиотека с книжным фондом - 8,5 тыс. экземпляров. Творческий коллектив заведения на протяжении многих лет организует для местного населения различные культурно-массовые мероприятия: концерты, фестивали, конкурсы.
Фото bogorodsk.my1.ru