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Posted 19 июля 2013, 00:38

Published 19 июля 2013, 00:38

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

В селе Князе-Волконское откроют Дом культуры

19 июля 2013, 00:38
Новость сообщил в "Твиттере" министр культуры Хабаровского края

ХАБАРОВСК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня в селе Князе-Волконское Хабаровского района будет сдан после капитального ремонта Дом культуры. Об этом в своем микроблоге в "Твиттере" написал министр культуры региона Александр Федосов. Он намерен лично принять участие в церемонии открытия.

Инициатором ремонта выступили жители села. Правительство края оказало содействие в покупке инвентаря и оборудования. В здании 1968 года постройки расположена библиотека с книжным фондом - 8,5 тыс. экземпляров. Творческий коллектив заведения на протяжении многих лет организует для местного населения различные культурно-массовые мероприятия: концерты, фестивали, конкурсы.

Фото bogorodsk.my1.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
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