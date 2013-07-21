Баскетбол: Эдуард Сандлер сложил полномочия представителя РФБ на Дальнем Востоке

Кто бы мог дальше представлять РФБ? Из числа жителей региона я, к сожалению, таких не знаю. Также не знаю и обладателей финансовых и организационных ресурсов, что есть во Владивостоке. Однако в России есть люди, которым дальневосточный баскетбол небезразличен, и, возможно, такая роль подошла бы Андрею Петровичу Спиридонову. Несмотря на его прописку, у него достаточно желания этим заниматься, и его активность в регионе в последнее время это доказывает. Надеюсь, у нового представителя получится изменить отношение к региону. Я не поддерживаю ни одного из кандидатов на пост Президента РФБ, так как до сих пор не слышал от них ничего внятного, что можно было связать с предвыборной кампанией. Поэтому и мнения никакого нет. В ситуации, подобной той, что происходит сейчас в Федерации, на мой взгляд, лучшее абстрагироваться и решать личные локальные задачи на своих местах. Чем больше каждый в отдельности сделает для баскетбола, тем лучше будет всей стране. Ждать волшебных перемен от РФБ сейчас бесполезно».