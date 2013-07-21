Баскетбол: Эдуард Сандлер сложил полномочия представителя РФБ на Дальнем Востоке

Posted 21 июля 2013, 02:14
Published 21 июля 2013, 02:14
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
ВЛАДИВОСТОК. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Буквально в пятницу детище Сандлера, спортивный центр «Спарта», посетил губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Глава края подчеркнул: «То, чем вы занимаетесь – это отлично. Подобный инструмент работы со спортивным резервом – это эффективный мостик из юношеского спорта в профессиональный, который позволит нашим клубам использовать свои кадры для решения спортивных задач». А сегодня – неожиданная новость о решении Сандлера уйти…
О нём пишут, что Сандлер – боллер из народа, отличный уличный игрок, «который в прошлом так и не смог подняться на профессиональную ступеньку, хотя попытки и амбиции были: вдоволь поездил по дублям и даже в Ливан заскочил. Когда стало понятно, что мечта играть в большой баскетбол – недостижима, вернулся на улицу. Все, что ему хотелось – играть в нормальных условиях, а не копаться в болоте, которое представлял из себя баскетбол на Дальнем Востоке. За пять лет баскетбол во Владивостоке совершил качественный скачек, и спасибо за это можно сказать Сандлеру, который стал инициатором большинства начинаний: строительство площадок, организация уличных турниров и любительских лиг. Все это время он сам не забывал о баскетболе, активно играя на любительском уровне».
Как сообщает официальный сайт баскетбольного клуба "Спартак-Приморье", Эдуард Сандлер обратился к исполняющей обязанности Президента Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой с просьбой снятия с него полномочий представителя РФБ в Дальневосточном Федеральном округе.
Напомним, что назначил Э.М. Сандлера на эту должность бывший Президент РФБ Александр Красненков в апреле 2011 года.
За время работы Сандлера были созданы Федерации баскетбола во всех субъектах федерального округа, которые впервые были аккредитованы РФБ, создана Дальневосточная баскетбольная лига, под эгидой которой проводятся чемпионаты среди мужских и женских команд Дальнего Востока Единственная в регионе профессиональная баскетбольная команда «Спартак-Приморье» вернулась в элитный дивизион чемпионата России и отыграла в ПБЛ два успешных сезона, в программу «Развития физической культуры и спорта Приморского края» внесён проект строительства УСК «Спартак», начало которого запланировано на 2014 год. Во Владивостоке впервые проведён «Финал четырёх» Кубка России, ежегодно проводятся судейские семинары РФБ для судей и судей-секретарей федерального округа. Поддержаны инициативы по созданию представительств ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», МСБЛ и других проектов, связанных с развитием и популяризацией баскетбола в регионе. Создан единственный на территории восточной части страны баскетбольный круглогодичный интернат для юных баскетболистов и летний баскетбольный лагерь «Спарта». В 2011 году был проведён финал Кубка России по уличному баскетболу, а в 2012 – международный турнир Владивосток Мастерс – этап Мирового тура ФИБА 3х3.
Вот что рассказывает сам генеральный менеджер БК «Спартак-Приморье» Эдуард Сандлер о причинах такого решения:
«Я обратился с письмом к руководству РФБ с просьбой снять с меня полномочия представителя РФБ в Дальневосточном федеральном округе. Представлять власть, которая действует в таком стиле, и косвенно иметь к этому отношение нет никакого желания. Откровенный сценарий просто поражает. Жаль, что решение по передаче прав на проведение чемпионата России затягивается. Причём мы видим, как стремительно принимаются прочие ключевые решения. Полагаю, что также активно руководство могло бы передать права уже сейчас, и непонятно зачем затягивать это до августа? Считаю, в роли представителя РФБ в регионе я был недостаточно активен. Не смог посетить все субъекты. Удалось только встретиться с руководством Хабаровского края и запустить, пока на словах, там ряд инициатив. По настоящему активно я занимался ситуацией только в Приморском крае, где удалось сделать многое для любимого спорта и направить приличный ресурс в баскетбольные проекты. Некоторые – вызывают настоящую гордость.
Кто бы мог дальше представлять РФБ? Из числа жителей региона я, к сожалению, таких не знаю. Также не знаю и обладателей финансовых и организационных ресурсов, что есть во Владивостоке. Однако в России есть люди, которым дальневосточный баскетбол небезразличен, и, возможно, такая роль подошла бы Андрею Петровичу Спиридонову. Несмотря на его прописку, у него достаточно желания этим заниматься, и его активность в регионе в последнее время это доказывает. Надеюсь, у нового представителя получится изменить отношение к региону. Я не поддерживаю ни одного из кандидатов на пост Президента РФБ, так как до сих пор не слышал от них ничего внятного, что можно было связать с предвыборной кампанией. Поэтому и мнения никакого нет. В ситуации, подобной той, что происходит сейчас в Федерации, на мой взгляд, лучшее абстрагироваться и решать личные локальные задачи на своих местах. Чем больше каждый в отдельности сделает для баскетбола, тем лучше будет всей стране. Ждать волшебных перемен от РФБ сейчас бесполезно».