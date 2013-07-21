Фестиваль еды решили провести и во Владивостоке

«Во-первых, «День ресторанов» открывает новые кулинарные тренды. Вы приходите в гости к корейцам, а у них на заднем дворе играет мексиканская музыка, разгуливает кто-то в костюме мариачи, всех угощают корейскими тако. Или чай какой-то новый пробуете в соседней квартире — я вот попробовал из смолы, противная, правду сказать, штука. Но из Хельсинки, например, я всё же ярче всего запомнил маленькое место, в котором девушка угощала супом по бабушкиному рецепту и рассказывала гостям историю её жизни. «Ресторанный день» важен и для обмена знаниями. Это новая платформа для формирования творческой атмосферы и доверия между горожанами. Один из хороших примеров — полноценный барбекю-ресторан в Хельсинки, открытый общими усилиями двух режиссёров после их участия в фестивале. А главное – «День ресторанов» помогает многим осуществить свою мечту хотя бы на один день. Совместными усилиями за один день удаётся накормить гостей и познакомиться с новыми людьми, узнать свой город лучше. Это важно и нужно каждому из нас».