Фестиваль еды решили провести и во Владивостоке

Posted 21 июля 2013, 01:17
Published 21 июля 2013, 01:17
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Фестиваль еды «Restaurant day» проходит одновременно во всем мире четыре раза в год. В эти дни энтузиасты открывают кафе, бары и рестораны, на один день превращаясь в рестораторов, шеф-поваров или официантов.
Кафе или ресторан может открыть любой желающий в самом неожиданном месте: в парке, сквере или во дворе своего дома, в квартире или специально построенной временной конструкции, рассказывает инициатор «Ресторанного дня» во Владивостоке Александр Бережной.
Как подчёркивает Александр, праздник никем не финансируется, что, по его мнению, сохраняет неповторимую атмосферу этого дня — максимально свободного от коммерции, религии и политики общегородского пикника.
«Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить всей необходимой информацией будущих участников: мы консультируем по правовым аспектам, советуем, как лучше организовать свой поп-ап ресторан, – продолжает Александр Бережной. – Хочется жить в интересном городе – живом, активном, красивом, независимо от района и удаленности от центра. Вот мы и решили приобщить Владивосток к тёплому международному течению "Ресторанного дня". Как показал уже мировой опыт – этот фестиваль сделал немалый вклад в развитие городских территорий».
Его смысл прост – накормить гостей без специальных на то разрешений и лицензий. Первый «Ресторанный день» был проведён в 2011 году — несколько друзей и владельцев ресторанов в Хельсинки поняли, что невозможно устали от бюрократии: для работы заведения нужны бесконечные лицензии, бумажки и разрешения. Поняли и начали мечтать: вот бы любой желающий мог хотя бы на один день открыть свой ресторан - в любом месте и с любым меню.
А вот что говорит инициатор «Ресторанного дня» в Нью-Йорке Патрик Лупински:
«Во-первых, «День ресторанов» открывает новые кулинарные тренды. Вы приходите в гости к корейцам, а у них на заднем дворе играет мексиканская музыка, разгуливает кто-то в костюме мариачи, всех угощают корейскими тако. Или чай какой-то новый пробуете в соседней квартире — я вот попробовал из смолы, противная, правду сказать, штука. Но из Хельсинки, например, я всё же ярче всего запомнил маленькое место, в котором девушка угощала супом по бабушкиному рецепту и рассказывала гостям историю её жизни. «Ресторанный день» важен и для обмена знаниями. Это новая платформа для формирования творческой атмосферы и доверия между горожанами. Один из хороших примеров — полноценный барбекю-ресторан в Хельсинки, открытый общими усилиями двух режиссёров после их участия в фестивале. А главное – «День ресторанов» помогает многим осуществить свою мечту хотя бы на один день. Совместными усилиями за один день удаётся накормить гостей и познакомиться с новыми людьми, узнать свой город лучше. Это важно и нужно каждому из нас».
Решившим принять участие в «Ресторанном дне» во Владивостоке необходимо выполнить лишь три простых условия, говорит Александр Бережной: определиться с местом и меню, зарегистрироваться на сайте http://www.restaurantday.org/ru/ и в официальной группе в «Вконтакте» https://vk.com/restaurantdayvl и пригласить гостей на трапезу.
Добавим от себя, что неплохо было бы и прикинуть ожидаемые расходы. На наш вопрос, в какую сумму может вылиться воплощение ресторанной мечты и сколько, например, лично он готов на это потратить, Александр Бережной ответил, что рассчитывать затраты надо примерно как на организацию застолья на день рождения.
Фото: летнее кафе на верхней террасе кинотеатра "Океан"