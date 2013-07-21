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Posted 20 июля 2013, 21:19

Published 20 июля 2013, 21:19

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Центр современного искусства появится во Владивостоке

20 июля 2013, 21:19
Его откроют в цехах бывшей швейной фабрики "Заря"

ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 1 августа в краевом центре на проспекте 100 лет Владивостоку, 155 откроется Центр современного искусства «Заря» (цех № 2). С первых дней его работы посетителей ждут выставки, кинопоказы, лекции и книжные новинки.

Как сообщают организаторы, центр «Заря» – это некоммерческая организация, созданная для продвижения лучших достижений современной культуры России и мира во Владивостоке и поддержки местных молодых художников. Центр призван стать платформой для развития творческих идей в процессе диалога с ведущими мировыми профессионалами в сфере современного искусства, дизайна, архитектуры, кинематографа, литературы, театра, музыки и новых медиа.

Проекты Центра современного искусства «Заря» будут проходить под флагом экспериментальных методик взаимодействия художников и зрителей. Публику ждут перформансы, открытые творческие мастерские, интерактивные инсталляции, сеансы арт-терапии, проекты work-in-progress, направленные на активное восприятие со стороны зрителей и стимулирующие молодое поколение авторов к поиску и выбору собственного стиля и формата работы в контексте актуальных мировых трендов.

В программу работы центра войдут циклы лекций по истории и теории современного искусства, дизайна одежды и аксессуаров, литературы, театра и музыки, кинопоказы художественного и документального кино, гастрольные показы свежих хитов тематических кинофестивалей, а также годовой проект AnArtistFocusSeries – смотр главных образцов мирового видеоарта.

В августе посетителей центра «Заря» ждут премьеры знаковых видеоработ всемирно известной художницы Сигалит Ландау, персональная выставка фотографа Дмитрия Кирсанова, показы документального кино от Британского совета в России, лекции по истории западного перформанса и двадцатидневный проект знаменитой китайско-германской перформансистки Йингмей Дуань и молодой владивостокской художницы Анны Пармёновой.

Также в центре «Заря» откроются кофейня и книжный магазин. У посетителей будет возможность работать в зоне свободного Wi-Fi, общаться с друзьями и новыми знакомыми за чашечкой кофе и сеансом игры в «Мафию». В читальном зале и магазине можно будет найти самые свежие культурологические, философские и искусствоведческие бестселлеры по доступным ценам.

Все выставки и мероприятия, инициированные центром, бесплатны для посетителей. График работы: понедельник - четверг – 12.00-20.00, пятница -воскресенье – 11.00 - 22.00.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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