Центр современного искусства появится во Владивостоке

Также в центре «Заря» откроются кофейня и книжный магазин. У посетителей будет возможность работать в зоне свободного Wi-Fi, общаться с друзьями и новыми знакомыми за чашечкой кофе и сеансом игры в «Мафию». В читальном зале и магазине можно будет найти самые свежие культурологические, философские и искусствоведческие бестселлеры по доступным ценам.