22 июля: Анонсы и памятные даты от РИА "Восток-Медиа"

Posted 21 июля 2013, 20:15
Published 21 июля 2013, 20:15
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
ВЛАДИВОСТОК. 22 июля Ботанический сад-институт ДВО РАН проведет семинар «Экологическое образование и просвещение как основа для гармоничного развития личности». Мероприятие пройдет в рамках III Недели экологического образования и просвещения. По всем вопросам обращаться на электронную почту: [email protected] или звонить по тел.: 8-914-793-7834.
МАГАДАН. 22 июля - 4 августа Магаданская ТЭЦ ОАО «Магаданэнерго» прекратит подачу горячей воды. Энергетики проведут плановый ремонт тепломеханического оборудования и магистральных трубопроводов теплоэлектроцентрали накануне предстоящего отопительного периода.
ВЛАДИВОСТОК. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 22 июля отмечается память двух святых — священномучеников Панкратия и Кирилла. На Руси в это время всей семьей пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаенном уголке огорода — в таком случае и следующий год будет урожайным.
22 июля - День любви — Ту бе-Ав — не относится к общепринятым еврейским праздникам, скорее, как и день Святого Валентина у христиан, — это приятный повод поздравить любимого человека и (или) предложить руку и сердце.
22 июля 1889 года в Морском собрании Владивостока был устроен вечер, посвящённый памяти Геннадия Ивановича Невельского. Тогда же комитет старшин поднял вопрос о ходатайстве разрешения подписки на памятник славному адмиралу. А уже осенью был организован под председательством командира порта комитет для постройки памятника.
22 июля 1910 года во Владивостоке, спустя 50 лет после его основания, была открыта первая станция для спасения утопающих. Водно-спасательную станцию возвели на берегу Амурского залива на мысе Бурный. Место это выбрали в связи с тем, что, во-первых, в Амурском заливе, как было признано, тонет наибольшее количество горожан. Во-вторых, отсюда наиболее удобно наблюдать за обстановкой на водной акватории в районе Семеновского ковша (ныне Спортивная гавань) и Федоровского покоса (район завода «Металлист»), т.е. в местах, где было наиболее интенсивное движение мелких судов. На строительство станции городская дума выделила 1000 рублей (в дальнейшем ежегодно отпускалось по 500 руб.).
22 июля 1911 года было закончено строительство здания железнодорожной станции Вторая речка.
22 июля 1911 года была создана нелегальная организация «Военный союз Владивостокской крепости», которая вела революционную работу и издавала газету «Известия».
22 июля 1917 года большим событием в жизни Первой Речки стало открытие Первореченского народного дома (Океанский пр. 88).
22 июля 1996 года жители Владивостока услышали позывные новой радиостанции. Это начало вещание радио «Лемма». Летом 2004 года эта радиостанция была признана одной из лучших в стране.
1799 - в Иркутске учреждена Российско-американская компания для освоения Аляски, Алеутских и Курильских островов.
1894 год - на трассе Париж-Руан протяженностью 126 км прошла первая в мире автогонка. За приз в 500 франков решили бороться 102 участника, но большинство из представленных автомобилей не прошли, как сказали бы сегодня, технический осмотр, и на старт вышел 21 экипаж. Первым на финише, затратив почти 10 часов, был граф де Дион на паровом безлошадном средстве передвижения, но жюри решило, что данная конструкция практически не пригодна для дорожного движения и разделило награду между пришедшими следом «Пежо» и «Панхард-Левассо».
1960 - Куба национализировала принадлежавшие США сахарные заводы. Сахар стал поступать в СССР.
1983 - американец Дик Смит впервые в истории облетел вокруг Земли на вертолете.
Именинники: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат, Федор.