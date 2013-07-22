22 июля: Анонсы и памятные даты от РИА "Восток-Медиа"

22 июля 1910 года во Владивостоке, спустя 50 лет после его основания, была открыта первая станция для спасения утопающих. Водно-спасательную станцию возвели на берегу Амурского залива на мысе Бурный. Место это выбрали в связи с тем, что, во-первых, в Амурском заливе, как было признано, тонет наибольшее количество горожан. Во-вторых, отсюда наиболее удобно наблюдать за обстановкой на водной акватории в районе Семеновского ковша (ныне Спортивная гавань) и Федоровского покоса (район завода «Металлист»), т.е. в местах, где было наиболее интенсивное движение мелких судов. На строительство станции городская дума выделила 1000 рублей (в дальнейшем ежегодно отпускалось по 500 руб.).