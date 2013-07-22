Абоненты МТС с помощью сервиса Яндекс.Карты смогут улучшить качество мобильной связи по всей стране

«В 2012 году МТС провела беспрецедентно масштабную стройку, и к концу года наша сеть мобильной связи стала крупнейшей в России. Сегодня мы продолжаем активное развитие сетей по всей стране: практически каждый час в той или иной точке России мы вводим в эфир новую базовую станцию, улучшая качество связи и увеличивая скорость мобильного интернета. Постоянный диалог с абонентами позволяет нам расширять сети с учетом пожеланий клиентов. И сегодня мы с радостью объявляем о создании нового, удобного и эффективного канала получения обратной связи от абонентов. Теперь в режиме онлайн нажатием буквально двух клавиш со своего смартфона можно передать МТС рекомендации по улучшению качества связи в районе своего дома или офиса, по пути на работу или на дачу – там, где это нужно конкретному абоненту. Уверен, такой индивидуальный подход позволит нам ощутимо повысить качество связи для каждого клиента», — отметил директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров.