Абоненты МТС с помощью сервиса Яндекс.Карты смогут улучшить качество мобильной связи по всей стране

Posted 22 июля 2013, 02:12
Published 22 июля 2013, 02:12
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, сообщает о старте совместного с компанией «Яндекс» проекта, который открывает новый подход к управлению качеством работы сетей мобильной связи в России. Интерактивное решение, реализованное на базе картографического сервиса Яндекс.Карты, позволит абонентам МТС в режиме онлайн отправлять оператору сообщения о качестве связи в любой точке страны. Полученные данные МТС будет использовать для оперативной оптимизации сетевых настроек и учитывать при развитии инфраструктуры сети.
Благодаря совместной разработке МТС и Яндекса абоненты оператора с помощью мобильного приложения Яндекс.Карты смогут сообщать о затруднениях при пользовании сотовой связью. Для этого достаточно обновить приложение, в меню сервиса Яндекс.Карты зайти в новый раздел «Мониторинг связи МТС» и указать соответствующую опцию: недостаточная скорость интернет-соединения, помехи при разговоре, невозможность дозвониться, обрыв соединения, отсутствие сети, отсутствие доступа к Интернету (в этом случае сообщение будет отправлено оператору сразу после появления интернет-сигнала) и другие. Место, где отмечены затруднения, определится автоматически, и информация немедленно поступит в службу технической поддержки МТС.
В настоящее время возможность отправки отзыва реализована для гаджетов на мобильной платформе Android как самой распространённой в России. По результатам пилотного этапа проекта, который продлится до трёх месяцев, будет принято решение о расширении доступных платформ.
«В 2012 году МТС провела беспрецедентно масштабную стройку, и к концу года наша сеть мобильной связи стала крупнейшей в России. Сегодня мы продолжаем активное развитие сетей по всей стране: практически каждый час в той или иной точке России мы вводим в эфир новую базовую станцию, улучшая качество связи и увеличивая скорость мобильного интернета. Постоянный диалог с абонентами позволяет нам расширять сети с учетом пожеланий клиентов. И сегодня мы с радостью объявляем о создании нового, удобного и эффективного канала получения обратной связи от абонентов. Теперь в режиме онлайн нажатием буквально двух клавиш со своего смартфона можно передать МТС рекомендации по улучшению качества связи в районе своего дома или офиса, по пути на работу или на дачу – там, где это нужно конкретному абоненту. Уверен, такой индивидуальный подход позволит нам ощутимо повысить качество связи для каждого клиента», — отметил директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров.
«Яндекс.Карты ежедневно помогают миллионам пользователей решать их жизненные задачи. Эта помощь получается наиболее успешной и своевременной, когда у пользователей хороший Интернет. Поэтому мы рады запустить инструмент, который позволит абонентам МТС легко передавать сообщения оператору, и надеемся, что это поможет постоянно улучшать качество связи», — говорит менеджер по развитию бизнеса Яндекса Константин Сметанкин.
Для сбора актуальной информации о качестве связи МТС на регулярной основе проводит собственные мониторинги «в полевых условиях» при помощи специального оборудования. При формировании перспективных планов развития сети оператор принимает во внимание также пожелания абонентов, которые они направляют в компанию посредством электронной почты, сообщений в контактный центр, обращений в фирменные салоны, через социальные сети.