Американцы сбросили бомбы в акваторию Большого Барьерного рифа

Два самолёта AV-8B Harrier поднялись с палубы авианосца «Боном Ричард» (USS Bonhomme Richard) и должны были сбросить бомбы на полигон на острове Таунсенд. Однако диспетчеры сообщили лётчикам, что выполнение миссии может быть небезопасно. Те приняли решение избавиться от снарядов, так как у самолётов заканчивалось топливо, а садиться с бомбами на борту запрещено.