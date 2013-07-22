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Posted 22 июля 2013, 02:25

Published 22 июля 2013, 02:25

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

Американцы сбросили бомбы в акваторию Большого Барьерного рифа

22 июля 2013, 02:25
Сюжет
Происшествие
Так летчики решили избавиться от снарядов

ВЛАДИВОСТОК. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В ходе совместных учений ВМС США и Вооружённых сил Австралии американские бомбардировщики сбросили четыре бомбы в акваторию Большого Барьерного рифа, внесённого в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на командование седьмого оперативного флота ВМС США.

Два самолёта AV-8B Harrier поднялись с палубы авианосца «Боном Ричард» (USS Bonhomme Richard) и должны были сбросить бомбы на полигон на острове Таунсенд. Однако диспетчеры сообщили лётчикам, что выполнение миссии может быть небезопасно. Те приняли решение избавиться от снарядов, так как у самолётов заканчивалось топливо, а садиться с бомбами на борту запрещено.

Бомбы не были заряжены, и ни одна из четырёх не взорвалась, отмечается в сообщении седьмого флота. Они упали на расстоянии более 50 метров от коралловых рифов, таким образом, удалось минимизировать возможный ущерб живой природе.

Совместные учения американских и австралийских ВМС под названием «Талисман сабля» проводятся раз в два года и длятся около трёх недель. Инцидент произошёл во второй день манёвров, в которых участвует около 28 тысяч военнослужащих из обеих стран – сообщает лента.ру.

Фото: Википедия

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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