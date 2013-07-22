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Posted 21 июля 2013, 20:13

Published 21 июля 2013, 20:13

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Амурский автопарк "скорой помощи" до конца года пополнится почти на 190 машин

21 июля 2013, 20:13
Пяти районам области достанется по одной передвижной амбулатории, оборудованной современной техникой

БЛАГОВЕЩЕНСК. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА — Областной автопарк «скорой помощи» пополнится почти на 190 машин. Все они поступят в Приамурье до конца года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На 250 миллионов рублей федеральной субсидии, выделяемой по программе совершенствования медпомощи пострадавшим в ДТП, областной Минздрав планирует приобрести спецавтомобили «скорой» и реанимационные комплексы, новый санитарный транспорт. По одной передвижной амбулатории, оборудованной современной техникой, достанется 5 районам: Ромненскому, Магдагачинскому, Мазановскому, Белогорскому и Свободненскому. Кстати, с февраля жителей отдаленных северных населенных пунктов Приамурья обслуживают 6 таких амбулаторий.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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