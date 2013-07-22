Амурский автопарк "скорой помощи" до конца года пополнится почти на 190 машин

На 250 миллионов рублей федеральной субсидии, выделяемой по программе совершенствования медпомощи пострадавшим в ДТП, областной Минздрав планирует приобрести спецавтомобили «скорой» и реанимационные комплексы, новый санитарный транспорт. По одной передвижной амбулатории, оборудованной современной техникой, достанется 5 районам: Ромненскому, Магдагачинскому, Мазановскому, Белогорскому и Свободненскому. Кстати, с февраля жителей отдаленных северных населенных пунктов Приамурья обслуживают 6 таких амбулаторий.