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Posted 22 июля 2013, 05:39

Published 22 июля 2013, 05:39

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Дальневосточные эвенки пофестивалили в Приамурье (ФОТО)

22 июля 2013, 05:39
Гостями праздника "Кочевье Севера" стали даже петербуржцы

БЛАГОВЕЩЕНСК. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА — В Приамурье прошёл первый фестиваль малочисленных коренных народов «Кочевье Севера». Эвенкийские артисты из Усть-Нюкжи, Усть-Уркимы, Бомнака, Ивановского, Первомайского представили танцевально-песенное, декоративно-прикладное и кулинарное творчество.

2 дня проходили различные соревнования. Участницы конкурса «Хозяйка чума» демонстрировали убранство традиционного жилища и проводили обряды, рассказывали об укладе жизни эвенков, а также предлагали попробовать национальные блюда.

В другом состязании гости фестиваля выполняли разные задания, представляя наряды с этническими элементами, художественные номера, отвечали на вопросы по этнографии. Кроме этог, желающие могли попробовать себя в традиционных играх народов Севера: катались на оленях, метали камень и топорик.

Всего на праздник съехались более 100 эвенков, проживающих в Тындинском, Селемджинском, Мазановском районах, а также в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском, Хабаровском краях, Якутии и даже в Санкт-Петербурге.

ФОТО: Правительство Амурской области

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Амурская область
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