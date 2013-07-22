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Posted 22 июля 2013, 02:13

Published 22 июля 2013, 02:13

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

Изюминкой XI кинофестиваля "Меридианы Тихого" станет ретроспектива фильмов Алексея Германа

22 июля 2013, 02:13
Показ будет включать все полнометражные работы мастера, выпущенные при его жизни и вошедшие в золотой фонд российского кино

ВЛАДИВОСТОК. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На XI Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого» представят ретроспективу выдающегося советского и российского режиссера Алексея Германа, который скончался в этом году.

Как сообщили в пресс-службе фестиваля, ретроспектива будет включать все полнометражные работы мастера, выпущенные при его жизни и вошедшие в золотой фонд российского кино: «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталёв, машину!».

Откроет ретроспективную программу документальный фильм «Playback» - совместная работа документалистов Павла Костомарова и Антуана Каттина о съёмках последней картины Алексея Германа «Трудно быть Богом», чей релиз намечен на осень 2013 года.

Кинематограф Алексея Германа всегда становился отправной точкой жарких дискуссий и не мог оставить никого равнодушным - каждый новый фильм был целостным авторским высказыванием, поднимающим извечные вопросы этического характера. Уникальная манера повествования и скрупулёзное внимание к деталям позволили режиссёру сконструировать невиданный мир, аналогов которому не существует. Герман в своих фильмах буквально заставлял ту или иную историческую эпоху не просто рассказывать о себе, а исповедоваться, представляясь чередой ярких образов.

Фото: polit.ru

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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