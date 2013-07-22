Изюминкой XI кинофестиваля "Меридианы Тихого" станет ретроспектива фильмов Алексея Германа

Кинематограф Алексея Германа всегда становился отправной точкой жарких дискуссий и не мог оставить никого равнодушным - каждый новый фильм был целостным авторским высказыванием, поднимающим извечные вопросы этического характера. Уникальная манера повествования и скрупулёзное внимание к деталям позволили режиссёру сконструировать невиданный мир, аналогов которому не существует. Герман в своих фильмах буквально заставлял ту или иную историческую эпоху не просто рассказывать о себе, а исповедоваться, представляясь чередой ярких образов.