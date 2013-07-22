На улучшение жизни инвалидов в Приморье намерены потратить более полумиллиарда рублей

Posted 22 июля 2013, 05:35
Published 22 июля 2013, 05:35
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ВЛАДИВОСТОК. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целом поддержало проект краевой программы «Доступная среда» на 2013-2017 годы. Это решение принято на заседании Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы «Доступная среда», прошедшем недавно в Москве.
Краевая, как и государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» направлена на создание безбарьерной среды, обеспечение равных возможностей для людей с ограниченными возможностями во всех сферах жизни. По информации специалистов департамента, на территории края расположено около шести тысяч объектов социальной инфраструктуры. Это учреждения здравоохранения, социальной защиты, спорта, образования, культуры, транспорта. По результатам проведённого мониторинга доступными признаны более одной тысячи таких объектов.
Ожидается, что за время реализации краевой программы будут адаптированы и дополнительно дооборудованы до 800 объектов социальной инфраструктуры. Этого планируют достигнуть за счёт установки пандусов, поручней и перил, переоборудования входных зон, мест общего пользования, оборудования пешеходных переходов тактильной плиткой…
Часть средств будет направлена на приобретение специального оборудования для создания слуховой среды для инвалидов с нарушениями слуха, занятий с детьми с нарушениями зрения.
Как планируют разработчики, общий объём финансирования мероприятий краевой программы «Доступная среда» составит почти 570 миллионов рублей.