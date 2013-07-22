На улучшение жизни инвалидов в Приморье намерены потратить более полумиллиарда рублей

Краевая, как и государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» направлена на создание безбарьерной среды, обеспечение равных возможностей для людей с ограниченными возможностями во всех сферах жизни. По информации специалистов департамента, на территории края расположено около шести тысяч объектов социальной инфраструктуры. Это учреждения здравоохранения, социальной защиты, спорта, образования, культуры, транспорта. По результатам проведённого мониторинга доступными признаны более одной тысячи таких объектов.