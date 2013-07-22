Удобная услуга отслеживания платежей для клиентов Дальневосточного Сбербанка

Posted 22 июля 2013, 00:11
Published 22 июля 2013, 00:11
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ХАБАРОВСК. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Всю историю платежей по банковским картам клиенты Дальневосточного Сбербанка теперь смогут отследить через терминалы.
В устройствах самообслуживания появилась новая функция – «История платежей», с помощью которой стало возможно найти любой ранее совершённый платёж.
«Это очень удобно, когда необходимо найти подтверждение когда-то совершённого платежа, – отметила директор Управления «Банк XXI» Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Наталья Пантелеева. – Информацию о выбранном платеже можно распечатать. К тому же на распечатке будет отображен штрих-код, с помощью которого можно будет моментально совершить повторный платёж при помощи данной квитанции».