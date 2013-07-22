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Posted 22 июля 2013, 00:11

Published 22 июля 2013, 00:11

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Удобная услуга отслеживания платежей для клиентов Дальневосточного Сбербанка

22 июля 2013, 00:11
Навстречу пожеланиям людей

ХАБАРОВСК. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Всю историю платежей по банковским картам клиенты Дальневосточного Сбербанка теперь смогут отследить через терминалы.

В устройствах самообслуживания появилась новая функция – «История платежей», с помощью которой стало возможно найти любой ранее совершённый платёж.

«Это очень удобно, когда необходимо найти подтверждение когда-то совершённого платежа, – отметила директор Управления «Банк XXI» Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Наталья Пантелеева. – Информацию о выбранном платеже можно распечатать. К тому же на распечатке будет отображен штрих-код, с помощью которого можно будет моментально совершить повторный платёж при помощи данной квитанции».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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