23 июля: Анонсы и памятные даты от РИА "Восток-Медиа"

Отмечали также день ряски — растения, маленькие листья которого часто можно увидеть на поверхности реки. Считалось, что в местах скопления ряски водятся русалки. «Дождь ряску растит, а водяные девы рвут», — говорили наши предки. На Антония ряску собирали с воды вилами, наполняли ею корзины и несли на скотный двор, где скармливали птицам. Использовали её и в качестве удобрения. Девушки же по подобию узоров ряски на воде плели особые кружева, которые так и назывались — рясочники.