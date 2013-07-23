23 июля: Анонсы и памятные даты от РИА "Восток-Медиа"

Posted 22 июля 2013, 20:00
Published 22 июля 2013, 20:00
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
ВЛАДИВОСТОК. В рамках дня рождения крупнейшего в Приморском крае молодёжного движения «Патриот Приморья» 23 июля во Владивостоке начинается праздничная неделя, в которую войдут мероприятия-поздравления и обсуждение проделанных проектов и презентация программы на 2013-2014 годы.
23 июля в 18.00 торжественное поздравление активистов движения представителями культуры, науки и спорта, ветеранских организаций и православной епархии Приморского края (парусник «Надежда», Корабельная набережная Владивостока); 21.00 - праздничные мероприятия, в рамках которых состоятся выступления молодых талантов, показ приморских модельеров, открытый микрофон, массовый запуск воздушных фонариков и работа кинотеатра под открытым небом (Спортивная набережная Владивостока).
ВЛАДИВОСТОК. 23 июля Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобы ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" и ОАО "Дальмостострой" на решение суда первой инстанции о взыскании с ОАО "Дальмостострой" в пользу ЗАО "ТМК" 223 608 187,23 рубля неустойки за работы по строительству моста через бухту Золотой Рог.
ВЛАДИВОСТОК. Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционные жалобы ОАО "Приморский кондитер", ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", ОАО "Рот Фронт" на решение арбитражного суда первой инстанции о взыскании с ОАО «Приморский кондитер» 7 299 434 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.
БИРОБИДЖАН. 23 июля в Биробиджане пройдут соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны Дальневосточного федерального округа. Торжественное открытие – в 10.00 на стадионе «ДСМ». Затем команды будут производить боевое развёртывание и проведение аварийно-спасательных работ, участвовать в эстафете. Завершатся соревнования турниром по волейболу.
ВЛАДИВОСТОК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА – 23 июля - Всемирный день китов и дельфинов.
23 июля по народному календарю - Антоний Громоносец. На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если именины святителя приходились на среду или пятницу и в этот день раздавались грозовые раскаты — это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким — ждали тихого дождя, а если гулким — готовились к ливню.
Отмечали также день ряски — растения, маленькие листья которого часто можно увидеть на поверхности реки. Считалось, что в местах скопления ряски водятся русалки. «Дождь ряску растит, а водяные девы рвут», — говорили наши предки. На Антония ряску собирали с воды вилами, наполняли ею корзины и несли на скотный двор, где скармливали птицам. Использовали её и в качестве удобрения. Девушки же по подобию узоров ряски на воде плели особые кружева, которые так и назывались — рясочники.
23 июля 1861 года рано утром в бухту Золотой Рог пришёл клипер «Абрек», на котором во Владивосток прибыл контр-адмирал Пётр Васильевич Казакевич. Всего три дня находился в посту военный губернатор Приморья (заметим, что Владивостоку в ту пору едва минул год), но увиденное его вполне удовлетворило, и он отправил рапорт управляющему министерством. В документе было отмечено, что Владивосток заметно обстроился, уже построены казарма, офицерский флигель, баня, мастерские, небольшой госпиталь и так далее.
23 июля 1900 года, по сообщению местной газеты «Дальний Восток», ввиду обильных дождей цены на овощи в Никольск-Уссурийске значительно упали. Рынок был прямо-таки завален дешёвой продукцией: огурцы, например, стоили 12 копеек за сотню. Параллельно овощным культурам снизились и цены на молокопродукты. Вот только мясо оставалось на одном уровне с Владивостоком. И сколько, вы думаете, стоил в то время фунт, т. е. 409 граммов? Всего-то 17 копеек.
23 июля 1920 года во Владивостоке отметил 25-летие своей творческой деятельности «отец русского футуризма» Давид Бурлюк. Пока поэт-художник не уехал в августе 1920 году в Японию, он устраивал на берегах Золотого Рога персональные выставки. Естественно, его посетителями был не простой люд Рабочей слободки, а друзья – поэты, которых судьба забросила на далёкую окраину.
23 июля 1923 года на Дальзаводе прошли испытания трактора, предназначенного к отправке в Москву на сельскохозяйственную выставку. Трудились над этим чудом техники лучшие рабочие предприятия. Новый трактор был трёхколёсным, с керосиновым двигателем мощностью в 20 лошадиных сил, а общий вес машины составлял почти 120 пудов (пуд – 16 кг). Все детали трактора были изготовлены на заводе.
23 июля 1930 года на основании постановления ЦИКа и СНК СССР упразднялся Владивостокский округ. Владивосток, который до этого являлся административным центром сначала Приморской губернии, а затем Владивостокского округа, был выделен в непосредственное подчинение Далькрайисполкому. А в ноябре 1931 года к городу отошла часть Посьетского и Шкотовского районов, составившая пригородную 25-километровую зону.
1687 - в Париж прибыло первое русское посольство.
1900 - открыто Парижское метро.
1903 - «Форд Мотор» продал свой первый автомобиль.
1979 - духовный лидер Ирана аятолла Хомейни запретил трансляцию музыки в связи с тем, что это развращает молодежь.
1982 - принято решение о повсеместном запрете вылова китов в коммерческих целях.
2002 - учёные получили подтверждение одной из самых загадочных легенд - о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Весил он четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.
Именинники: Александр, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.