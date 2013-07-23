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Posted 23 июля 2013, 03:48

Published 23 июля 2013, 03:48

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Еще один "Автоматический сейф" Сбербанка для малого бизнеса появился во Владивостоке

23 июля 2013, 03:48
30 июля с 16.00 до 17.30 на Луговой, 21 состоится тест-драйв услуги, которая успешно заменяет небольшим компаниям обычную инкассацию

ВЛАДИВОСТОК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Услуга «Автоматический сейф» оптимизирует процедуру инкассации денежных средств для предприятий с небольшим объёмом выручки. Теперь предприниматель может самостоятельно перечислить на свой счёт в Сбербанке денежную наличность, передав её «электронному инкассатору». Сегодня во Владивостоке и Артёме действуют уже 4 автоматических сейфа, последний из которых открылся в офисе самообслуживания банка на Луговой, 21. 30 июля 2013 года с 16.00 до 17.30 банк приглашает представителей бизнеса Владивостока протестировать новую услугу.

«Услуга «Автоматический сейф» оптимальна для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, если их выручка невелика по объёму, – рассказывает начальник Управления транзакционного бизнеса Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Елена Мизгирева. – Ведь при традиционной инкассации получается, что чем меньше сумма инкассации, тем выше процент за её доставку в банк. А стоимость услуги «Автоматический сейф», во-первых, ниже, а во-вторых, является фиксированной – всего 0,2 процента от суммы (но не менее 250 рублей). Клиент может сдавать наличность в удобное для него время – даже после того, как операционный день в банке уже завершён. Исчезает необходимость подстраиваться под график работы службы инкассации, хранить пломбы, оставлять денежные средства в офисе на ночь. При этом «Автоматический сейф» не только удобен в эксплуатации, но и обеспечивает высокий уровень защиты».

Использование сейфа просто и вместе с тем безопасно: клиент вводит PIN-код, прикладывает электронный ID-ключ («таблетку»), после чего помещает сумку с денежными средствами в лоток. Затем сейф распечатывает подтверждающий чек, и клиент может быть уверен, что деньги поступят на его расчётный счёт в банке – отделение банка для этого посещать не нужно. Причём данной услугой могут пользоваться не только клиенты Сбербанка, но организации, имеющие расчётный счёт в другом банке. Заключить договор на использование «Автоматического сейфа» можно в любом офисе Сбербанка по обслуживанию юридических лиц.

Преимущества использования «Автоматического сейфа» банк продемонстрирует на акции «Тест-Драйв». Сотрудники банка расскажут и покажут, как происходит процедура помещения выручки в контейнер. Предприниматели опробуют устройство в работе и получат ответы на все вопросы, связанные с эксплуатацией сейфа.

Акция будет проходить по месту расположения «Автоматического сейфа» в офисе самообслуживания по адресу: Владивосток, улица Луговая, 21 (остановка общественного транспорта «Площадь Луговая») 30 июля 2013 года с 16.00 до 17.30. Узнать больше о преимуществах услуги и записаться на тест-драйв можно по тел. (423) 232-56-09, 242-66-38, 243-48-67, 243-68-48, 243-68-49, а также в офисах банка по месту обслуживания. Участие бесплатно.

Где найти ближайший к вашему бизнесу «Автоматический сейф»

№ п/п

Местонахождение

автоматического сейфаРежим приёма денежной наличности1Владивосток, Океанский проспект, 18 (зона самообслуживания дополнительного офиса №0174)круглосуточно2Владивосток,проспект 100 лет Владивостоку, 57 Г, ТЦ «МАКСИМ»10.00 – 20.003 Артём, Фрунзе, 32А, ТЦ «АВИАТОР»10.00 – 20.004Владивосток, Луговая, 21 (офис самообслуживания)круглосуточно

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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