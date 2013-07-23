Еще один "Автоматический сейф" Сбербанка для малого бизнеса появился во Владивостоке

«Услуга «Автоматический сейф» оптимальна для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, если их выручка невелика по объёму, – рассказывает начальник Управления транзакционного бизнеса Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Елена Мизгирева. – Ведь при традиционной инкассации получается, что чем меньше сумма инкассации, тем выше процент за её доставку в банк. А стоимость услуги «Автоматический сейф», во-первых, ниже, а во-вторых, является фиксированной – всего 0,2 процента от суммы (но не менее 250 рублей). Клиент может сдавать наличность в удобное для него время – даже после того, как операционный день в банке уже завершён. Исчезает необходимость подстраиваться под график работы службы инкассации, хранить пломбы, оставлять денежные средства в офисе на ночь. При этом «Автоматический сейф» не только удобен в эксплуатации, но и обеспечивает высокий уровень защиты».