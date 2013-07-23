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Posted 22 июля 2013, 20:36

Published 22 июля 2013, 20:36

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Озеро с берегами, мгновенно засасывающими все живое, появилось на Камчатке

22 июля 2013, 20:36
Его "родителем" стал вновь активизировавшийся вулкан Кизимен

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На Камчатке вулкан Кизимен выбрасывает столбы газа и пепла на высоту более 4,5 километра. Об этом сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.

Извержение началось в декабре 2011 года и проходит с переменной активностью. Неделю назад исполин вновь проснулся. Над кратером вулкана периодически поднимаются мощные столбы пепла и газа, пишет ИА «Кам 24».

За сутки сейсмологи зарегистрировали 164 локальных землетрясений в постройке вулкана. Отдельные мощные сейсмические события сопровождают пепловые выбросы на высоту около 4,5 километра. В тёмное время суток наблюдаются свечение над кратером и сход лавин.

Кизимен расположен на западном склоне южной части хребта Тумрок в 115 километрах от села Мильково и в 265 километрах от Петропавловска-Камчатского. В результате извержения изменились русла ручьёв и берега реки Левая Щапина в Кроноцком заповеднике, все деревья в округе сожжены. Со склонов вулкана периодически сходят селевые потоки, из-за чего образовалось подпрудное озеро. Его берега представляют собой топь из шлака, камней и воды, которая мгновенно засасывает всё живое.

Фото: pokazuha.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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