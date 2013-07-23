Озеро с берегами, мгновенно засасывающими все живое, появилось на Камчатке

Кизимен расположен на западном склоне южной части хребта Тумрок в 115 километрах от села Мильково и в 265 километрах от Петропавловска-Камчатского. В результате извержения изменились русла ручьёв и берега реки Левая Щапина в Кроноцком заповеднике, все деревья в округе сожжены. Со склонов вулкана периодически сходят селевые потоки, из-за чего образовалось подпрудное озеро. Его берега представляют собой топь из шлака, камней и воды, которая мгновенно засасывает всё живое.