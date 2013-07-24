Белокрылая цапля впервые прилетела на Командоры

В основном белокрылая цапля распространена в Юго-Восточной Азии. Ее гнездовой ареал протянулся вдоль побережья Тихого океана – от острова Суматра на юге до Кореи и восточного Китая на севере. В Приморском крае этих птиц встречают довольно регулярно. Учёные предполагают, что они могут там периодически гнездиться, правда, найти гнёзда пока никому не удалось.