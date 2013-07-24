Белокрылая цапля впервые прилетела на Командоры

Posted 24 июля 2013, 00:03
Published 24 июля 2013, 00:03
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В этом году список птиц Командорских островов пополнился ещё одним «экзотическим» видом – белокрылой цаплей. Она замечена на берегу реки Каменка в окрестностях села Никольское на острове Беринга, сообщает ИА «Кам 24».
«Птица взлетела в 30 метрах от человека и улетела в сторону моря, затем вернулась и вновь была вспугнута с берега небольшого старичного озерка, представ во всём своём великолепии на расстоянии всего 10 метров. Удалось хорошо разглядеть ее окраску: белые брюхо и крылья, темно-серая спина, рыжие голова и шея», – сообщает пресс-служба заповедника.
Сейчас орнитофауна Командорских островов насчитывает более 200 видов. Большая часть птиц – сезонные мигранты или случайно залетевшие сюда с материка или Алеутских островов. Только четверть из них гнездится на Командорах регулярно.
В основном белокрылая цапля распространена в Юго-Восточной Азии. Ее гнездовой ареал протянулся вдоль побережья Тихого океана – от острова Суматра на юге до Кореи и восточного Китая на севере. В Приморском крае этих птиц встречают довольно регулярно. Учёные предполагают, что они могут там периодически гнездиться, правда, найти гнёзда пока никому не удалось.
Также нерегулярные залеты белокрылых цапель на территории России регистрировались севернее – Хабаровский край, остров Итуруп, озеро Байкал, Бурятия.
Фото: innature.kz