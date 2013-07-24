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Posted 24 июля 2013, 09:11

Published 24 июля 2013, 09:11

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Бронь на спектакли "Амурской осени" открыта!

24 июля 2013, 09:11
А кинокассы заработают ближе к сентябрю

БЛАГОВЕЩЕНСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА — В Благовещенске уже можно приобрести билеты на «Амурскую осень». В кассе ОКЦ сегодня начали продажу мест на некоторые конкурсные спектакли.

Стоимость билетов на фестивальные постановки осталась на прежнем уровне и достигает 3 тысяч рублей. В программе преимущественно мелодрамы и комедии. Кроме антрепризных спектаклей, в Общественно-культурном центре также состоятся церемонии открытия и закрытия творческого форума. Желающие их посмотреть должны приготовить до 1 800 рублей, приобрести билеты можно будет чуть позже – через несколько дней.

Традиционные площадки «Амурской осени» также - областная филармония, Дом народного творчества и ДК Профсоюзов. Спектакли в филармонии обойдутся театралам дешевле всего – до полутора тысяч рублей. Продажа билетов начнется с августа, но бронировать их можно уже с 25 июля. В областном Доме народного творчества пройдут творческие вечера. Билеты тоже поступят в продажу в первый день августа.

А вот с кинопрограммой пока нет полной ясности, так что кассы ДК Профсоюзов, в котором будут демонстрировать фильмы, заработают только ближе к сентябрю.

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Амурская область
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