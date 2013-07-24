Бронь на спектакли "Амурской осени" открыта!

Стоимость билетов на фестивальные постановки осталась на прежнем уровне и достигает 3 тысяч рублей. В программе преимущественно мелодрамы и комедии. Кроме антрепризных спектаклей, в Общественно-культурном центре также состоятся церемонии открытия и закрытия творческого форума. Желающие их посмотреть должны приготовить до 1 800 рублей, приобрести билеты можно будет чуть позже – через несколько дней.