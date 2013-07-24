Бронь на спектакли "Амурской осени" открыта!

Posted 24 июля 2013, 09:11
Published 24 июля 2013, 09:11
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
БЛАГОВЕЩЕНСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА — В Благовещенске уже можно приобрести билеты на «Амурскую осень». В кассе ОКЦ сегодня начали продажу мест на некоторые конкурсные спектакли.
Стоимость билетов на фестивальные постановки осталась на прежнем уровне и достигает 3 тысяч рублей. В программе преимущественно мелодрамы и комедии. Кроме антрепризных спектаклей, в Общественно-культурном центре также состоятся церемонии открытия и закрытия творческого форума. Желающие их посмотреть должны приготовить до 1 800 рублей, приобрести билеты можно будет чуть позже – через несколько дней.
Традиционные площадки «Амурской осени» также - областная филармония, Дом народного творчества и ДК Профсоюзов. Спектакли в филармонии обойдутся театралам дешевле всего – до полутора тысяч рублей. Продажа билетов начнется с августа, но бронировать их можно уже с 25 июля. В областном Доме народного творчества пройдут творческие вечера. Билеты тоже поступят в продажу в первый день августа.
А вот с кинопрограммой пока нет полной ясности, так что кассы ДК Профсоюзов, в котором будут демонстрировать фильмы, заработают только ближе к сентябрю.