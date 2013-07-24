"Криминальный дуэт" из биробиджанской филармонии пойдет под суд

Она же, действуя совместно с Валерием Газетой, заключила фиктивный договор аренды звукового оборудования на сумму более 99 тысяч руб. с частным предпринимателем, зная, что для организации и проведения концертов в филармонии имеется всё необходимое оборудование. Впоследствии, введя предпринимателя в заблуждение, Петрук и Газета вернули выплаченные ему по договору деньги и распорядились ими по своему усмотрению. Действиями обвиняемых государству в лице управления культуры правительства области причинён ущерб на сумму более 129 тысяч рублей.