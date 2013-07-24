"Криминальный дуэт" из биробиджанской филармонии пойдет под суд

Posted 23 июля 2013, 23:55
Published 23 июля 2013, 23:55
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
БИРОБИДЖАН. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Еврейской автономной области перед судом предстанут бывшие директор и звукооператор областной биробиджанской филармонии - их обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по ЕАО.
По версии следствия, летом 2011 года управлением культуры правительства области филармонии были выделены бюджетные средства в сумме 1 млн рублей в рамках федеральной программы «Культура России на 2006-2011 годы». Деньги выделили на проведение XI международного фестиваля еврейской культуры и искусства. В рамках полученного финансирования обвиняемая заключила договор на проведение концертов с частным предпринимателем, которая одновременно являлась её заместителем и находилась в служебной зависимости от последней. Сумма договора составила 100 тысяч рублей, 30 тысяч рублей от суммы договора заместитель передала Марине Петрук по её требованию.
Она же, действуя совместно с Валерием Газетой, заключила фиктивный договор аренды звукового оборудования на сумму более 99 тысяч руб. с частным предпринимателем, зная, что для организации и проведения концертов в филармонии имеется всё необходимое оборудование. Впоследствии, введя предпринимателя в заблуждение, Петрук и Газета вернули выплаченные ему по договору деньги и распорядились ими по своему усмотрению. Действиями обвиняемых государству в лице управления культуры правительства области причинён ущерб на сумму более 129 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.