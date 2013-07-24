Погода в Хабаровске и некоторых районах края может испортиться

Posted 24 июля 2013, 04:22
Published 24 июля 2013, 04:22
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ХАБАРОВСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Cильные дожди, на юге, юго-востоке и местами в центре Хабаровского края местами очень сильные. Усиление северо-восточног
Как сообщает пресс-служба хабаровского краевого управления МЧС, возможны аварийные ситуации на электрических сетях, связанные с обрывом проводов и отключением источников энергоснабжения. Также не исключено подтопление и повреждение опор линий ЛЭП и связи, нарушения в работе транспорта, подтопление пониженных участков местности, сенокосов, полей, прилегающих к населённым пунктам, участков железных дорог, опор ЛЭП и линий связи, обрушение слабо укреплённых рекламных конструкций, сухих деревьев.
Главам районов уже направлено штормовое предупреждение, а жителей спасатели убедительно просят ездить на своих машинах лишь в крайнем случае, не выезжать из городов и посёлков, не оставлять авто около деревьев и под рекламными щитами, отложить походы в лес и на рыбалку.
Фото habarovsk.bezformata.ru