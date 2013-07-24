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Posted 24 июля 2013, 04:22

Published 24 июля 2013, 04:22

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

Погода в Хабаровске и некоторых районах края может испортиться

24 июля 2013, 04:22
Сильный дождь и ветер синоптики ждут уже завтра

ХАБАРОВСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Cильные дожди, на юге, юго-востоке и местами в центре Хабаровского края местами очень сильные. Усиление северо-восточного ветра местами с порывами 10-15 м/с. Такое ухудшение погоды обещает Дальневосточный гидрометеоцентр на завтра, 25 июля. В Хабаровске ожидается сильный дождь. При этом похолодания не будет – термометры покажут +22 градуса, сегодня столбик остановился на отметке +26. А вот атмосферное давление уже падает, сегодня оно держится в пределах 744 миллиметров ртутного столба.

Как сообщает пресс-служба хабаровского краевого управления МЧС, возможны аварийные ситуации на электрических сетях, связанные с обрывом проводов и отключением источников энергоснабжения. Также не исключено подтопление и повреждение опор линий ЛЭП и связи, нарушения в работе транспорта, подтопление пониженных участков местности, сенокосов, полей, прилегающих к населённым пунктам, участков железных дорог, опор ЛЭП и линий связи, обрушение слабо укреплённых рекламных конструкций, сухих деревьев.

Главам районов уже направлено штормовое предупреждение, а жителей спасатели убедительно просят ездить на своих машинах лишь в крайнем случае, не выезжать из городов и посёлков, не оставлять авто около деревьев и под рекламными щитами, отложить походы в лес и на рыбалку.

Фото habarovsk.bezformata.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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