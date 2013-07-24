Погода в Хабаровске и некоторых районах края может испортиться

ХАБАРОВСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Cильные дожди, на юге, юго-востоке и местами в центре Хабаровского края местами очень сильные. Усиление северо-восточног о ветра местами с порывами 10-15 м/с. Такое ухудшение погоды обещает Дальневосточный гидрометеоцентр на завтра, 25 июля. В Хабаровске ожидается сильный дождь. При этом похолодания не будет – термометры покажут +22 градуса, сегодня столбик остановился на отметке +26. А вот атмосферное давление уже падает, сегодня оно держится в пределах 744 миллиметров ртутного столба.