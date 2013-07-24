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Posted 24 июля 2013, 09:34

Published 24 июля 2013, 09:34

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

В Белогорске провели генеральную уборку целого микрорайона

24 июля 2013, 09:34
Правда, силы коммунальщиков пришлось отвлекать на вандалов

БЕЛОГОРСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в Белогорске весь день шла генеральная уборка. Как сообщает пресс-служба главы города, работники МБУ «Единая служба по содержанию дорог и благоустройству Белогорска» приводили в порядок микрорайон «Транспортный». В уборке было задействовано более 20 человек.

- Работы начались еще с 4 часов утра, с ямочного ремонта по ул. Авиационной, - рассказывает руководитель предприятия Любовь Гаевая. – В перечне запланированного чистка кюветов, уборка мусора, снос перестойных деревьев, формирование крон кустарников и стрижка газонов. Для уборки травы, кстати, в этом году приобрели еще 4 газонокосилки.

Вручную с начала «сенокоса» предприятием выкошено уже 302 тыс. кв. метров газона, механизированным способом – 487 тыс. кв.метров. В прошлом году работники МБУ выкосили более 1100 тыс. кв.метров городских газонов. С улиц было убрано 985 тыс. кубометров мусора.

Наряду с запланированными работами, специалисты коммунальной службы выполнят и другие. К примеру, приведут в порядок остановку «Мостоотряд-64».

- Неизвестный вандал исписал остановку черной краской из баллончика, - рассказывает Любовь Гаевая. – Вторичная покраска займет немного времени. Однако жаль силы и средства. Их можно было бы направить на другой участок работы. Об этом сообщает пресс-служба главы Белогорска.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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