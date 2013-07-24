В Белогорске провели генеральную уборку целого микрорайона

- Неизвестный вандал исписал остановку черной краской из баллончика, - рассказывает Любовь Гаевая. – Вторичная покраска займет немного времени. Однако жаль силы и средства. Их можно было бы направить на другой участок работы. Об этом сообщает пресс-служба главы Белогорска.