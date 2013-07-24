В Белогорске провели генеральную уборку целого микрорайона

Posted 24 июля 2013, 09:34
Published 24 июля 2013, 09:34
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
БЕЛОГОРСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в Белогорске весь день шла генеральная уборка. Как сообщает пресс-служба главы города, работники МБУ «Единая служба по содержанию дорог и благоустройству Белогорска» приводили в порядок микрорайон «Транспортный». В уборке было задействовано более 20 человек.
- Работы начались еще с 4 часов утра, с ямочного ремонта по ул. Авиационной, - рассказывает руководитель предприятия Любовь Гаевая. – В перечне запланированного чистка кюветов, уборка мусора, снос перестойных деревьев, формирование крон кустарников и стрижка газонов. Для уборки травы, кстати, в этом году приобрели еще 4 газонокосилки.
Вручную с начала «сенокоса» предприятием выкошено уже 302 тыс. кв. метров газона, механизированным способом – 487 тыс. кв.метров. В прошлом году работники МБУ выкосили более 1100 тыс. кв.метров городских газонов. С улиц было убрано 985 тыс. кубометров мусора.
Наряду с запланированными работами, специалисты коммунальной службы выполнят и другие. К примеру, приведут в порядок остановку «Мостоотряд-64».
- Неизвестный вандал исписал остановку черной краской из баллончика, - рассказывает Любовь Гаевая. – Вторичная покраска займет немного времени. Однако жаль силы и средства. Их можно было бы направить на другой участок работы. Об этом сообщает пресс-служба главы Белогорска.