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Posted 24 июля 2013, 05:17

Published 24 июля 2013, 05:17

Modified 17 сентября 2022, 13:04

Updated 17 сентября 2022, 13:04

В селе Бельго Хабаровского края открылся новый административный центр

24 июля 2013, 05:17
На его возведение потрачено 18 миллионов рублей

ХАБАРОВСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в Комсомольский район принял участие в открытии административного центра села Бельго. Как сообщает пресс-центр правительства региона, это комплекс помещений, в которых разместились фельдшерско-акушерский пункт, опорный пункт полиции, почта, зал для культурно-массовых мероприятий, администрация села. Здесь в одном месте жители смогут получить весь комплекс госуслуг, медицинскую помощь, поучаствовать в культурной жизни.

На строительство административного центра в Бельго из краевого и районного бюджета было выделено около 18 миллионов рублей. «Комсомольский муниципальный район практикует строительство объектов многофункционального назначения с 2001 года. Правительство края поддерживает инициативы муниципалитетов, которые строят на селе объекты, направленные на повышение качества жизни. Уже построены такие здания в Молодёжном, Новоильиновке, в сёлах Даппы, Чёрный Мыс, Верхняя Эконь, Галичный. Опыт района по строительству административных центров мы распространяем и на другие муниципальные образования», — отметил и. о. губернатора Хабаровского края.

Фото пресс-центра правительства Хабаровского края

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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