В селе Бельго Хабаровского края открылся новый административный центр

На строительство административного центра в Бельго из краевого и районного бюджета было выделено около 18 миллионов рублей. «Комсомольский муниципальный район практикует строительство объектов многофункционального назначения с 2001 года. Правительство края поддерживает инициативы муниципалитетов, которые строят на селе объекты, направленные на повышение качества жизни. Уже построены такие здания в Молодёжном, Новоильиновке, в сёлах Даппы, Чёрный Мыс, Верхняя Эконь, Галичный. Опыт района по строительству административных центров мы распространяем и на другие муниципальные образования», — отметил и. о. губернатора Хабаровского края.