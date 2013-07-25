Колыма прошла коммунальный экзамен

МАГАДАН. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Рабочая группа фонда содействия реформированию ЖКХ завершила проверку реализации программ в Магаданской области. Представители госкорпорации совместно с сотрудниками областной прокуратуры проанализировали реализацию адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также выполнение условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей в Магадане, поселке Талон и селе Армань, сообщает пресс-служба фонда.

Во всех проверенных муниципальных образованиях нарушений статьи 14 185-ФЗ выявлено не было. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами в указанных муниципальных образованиях, раскрывают информацию о своей деятельности в порядке, предусмотренном постановлением правительства РФ № 731. Приняты нормативные правовые акты по информированию населения и общественному контролю в сфере ЖКХ, о создании регионального фонда капремонта, утверждён план мероприятий по организации региональной системы капремонта. Кроме того, 22 июля 2013 года Магаданской областной Думой принят закон о региональной системе капремонта, который вступит в силу в течение десяти дней после официального опубликования.

В 2008-2012 годах в Магаданской области было отремонтировано 110 многоквартирных домов на общую сумму 550,23 млн рублей, в том числе 422,86 млн рублей составляют средства фонда.

Эксперты установили, что программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2012-2013 годов на территории Магадана находится в завершающей стадии. Представители фонда посетили недавно введённый в эксплуатацию дом по улице Якутской, в который будут переселены 65 семей. Отмечено удовлетворительное качество предоставляемого жилья (утеплённый фасад, энергосберегающее освещение, внутренняя отделка и др.).

Во время проверки реализации программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в муниципальных образованиях Магаданской области рабочая группа отметила ряд отклонений от строительных норм и правил при проведении работ по капремонту домов. Местным властям рекомендовали устранить все имеющиеся нарушения силами подрядных организаций в рамках гарантийных обязательств. Проверка показала, что в ряде случаев ремонтные работы по видам работ, касающимся надежности и долговечности, выполнялись при отсутствии рабочих чертежей по сметным расчётам, что является нарушением части 2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.

Информация об имеющихся нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки, эксперты довели до и. о. губернатора Магаданской области Владимира Печёного. На итоговом совещании были отмечены отсутствие в области нормативного документа о порядке взаимодействия органов исполнительной власти, муниципальных образований, управляющих организаций и ТСЖ при реализации адресных программ и недостаточный уровень проведения строительного контроля заказчиками и подрядными организациями на объектах капремонта многоквартирных домов. Владимир Печёный сообщил, что в ближайшее время в области будет разработан нормативный акт по взаимодействию органов исполнительной власти, муниципальных образований, управляющих организаций и ТСЖ, реализуются и в ближайшее время будут завершены мероприятия по созданию общественной организации по контролю в сфере ЖКХ, и штатная численность государственной жилищной инспекции области будет увеличена.

Фото: управление по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ