vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2013, 05:43

Published 25 июля 2013, 05:43

Modified 17 сентября 2022, 13:02

Updated 17 сентября 2022, 13:02

Колыма прошла коммунальный экзамен

25 июля 2013, 05:43
Представители фонда содействия реформированию ЖКХ завершили проверку региона

МАГАДАН. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Рабочая группа фонда содействия реформированию ЖКХ завершила проверку реализации программ в Магаданской области. Представители госкорпорации совместно с сотрудниками областной прокуратуры проанализировали реализацию адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также выполнение условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей в Магадане, поселке Талон и селе Армань, сообщает пресс-служба фонда.
Во всех проверенных муниципальных образованиях нарушений статьи 14 185-ФЗ выявлено не было. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами в указанных муниципальных образованиях, раскрывают информацию о своей деятельности в порядке, предусмотренном постановлением правительства РФ № 731. Приняты нормативные правовые акты по информированию населения и общественному контролю в сфере ЖКХ, о создании регионального фонда капремонта, утверждён план мероприятий по организации региональной системы капремонта. Кроме того, 22 июля 2013 года Магаданской областной Думой принят закон о региональной системе капремонта, который вступит в силу в течение десяти дней после официального опубликования.
В 2008-2012 годах в Магаданской области было отремонтировано 110 многоквартирных домов на общую сумму 550,23 млн рублей, в том числе 422,86 млн рублей составляют средства фонда.
Эксперты установили, что программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2012-2013 годов на территории Магадана находится в завершающей стадии. Представители фонда посетили недавно введённый в эксплуатацию дом по улице Якутской, в который будут переселены 65 семей. Отмечено удовлетворительное качество предоставляемого жилья (утеплённый фасад, энергосберегающее освещение, внутренняя отделка и др.).
Во время проверки реализации программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в муниципальных образованиях Магаданской области рабочая группа отметила ряд отклонений от строительных норм и правил при проведении работ по капремонту домов. Местным властям рекомендовали устранить все имеющиеся нарушения силами подрядных организаций в рамках гарантийных обязательств. Проверка показала, что в ряде случаев ремонтные работы по видам работ, касающимся надежности и долговечности, выполнялись при отсутствии рабочих чертежей по сметным расчётам, что является нарушением части 2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.
Информация об имеющихся нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки, эксперты довели до и. о. губернатора Магаданской области Владимира Печёного. На итоговом совещании были отмечены отсутствие в области нормативного документа о порядке взаимодействия органов исполнительной власти, муниципальных образований, управляющих организаций и ТСЖ при реализации адресных программ и недостаточный уровень проведения строительного контроля заказчиками и подрядными организациями на объектах капремонта многоквартирных домов. Владимир Печёный сообщил, что в ближайшее время в области будет разработан нормативный акт по взаимодействию органов исполнительной власти, муниципальных образований, управляющих организаций и ТСЖ, реализуются и в ближайшее время будут завершены мероприятия по созданию общественной организации по контролю в сфере ЖКХ, и штатная численность государственной жилищной инспекции области будет увеличена.
Фото: управление по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Магаданская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика